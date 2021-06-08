Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали

Санкт-Петербург, 8 июня. Пожарные получили сообщение о возгорании во вторник, 8 июня в 00:31 по мск.

Происшествие произошло в центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте, д.3. Возгоранию подвергалась жилая трехкомнатная квартира. В одной из комнат, площадь которой составляет 10 квадратных метров, горел мусор.

Сообщается, что пожар был ликвидирован в 01:15 по мск. В ликвидации пожара приняли участие 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в массовой аварии в Самаре. В ДТП столкнулись три легковых автомобиля и машина скорой помощи. В результате происшествия пострадали три медика и пациентка, которые находились в автомобиле «Гезель».