Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 8 июня. Сообщается, что возгорание произошло на втором этаже жилого здания на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

Для ликвидации пожара были вызваны четыре единицы техники и 17 человек личного состава. Информацией о происшествии делится Telegram-канал петербургского МЧС.

Ранее сообщалось, что водитель целенаправленно сбил мусульманскую семью в Канаде. Авария произошла в городе Лондон. В результате ДТП погибли четыре члена семьи, а девятилетний ребенок получил только серьезные травмы, которые не угрожают его жизни.