Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре

Самара, 8 июня. Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самаре, в котором столкнулись три «легковушки» и карета скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось в 23:40 (22:40 по Москве) понедельника. В ДТП на проспекте Кирова в Промышленном районе столкнулись три легковых автомобиля – Lada Priora, Volkswagen и Mazda, а также «Газель» скорой помощи.

«В результате ДТП погибших нет, пострадали четыре человека, все в автомобиле «Газель», — следует из сообщения.

Массовое ДТП произошло несмотря на то, что на 16 улицах Самары планировали снизить лимит максимально разрешенной скорости езды. В определенных местах в ГИБДД хотели ввести ограничение скоростного режима до 40 километров в час.