Отказ ФНБ от доллара может обогатить инвесторов в золото

Москва, 8 июня. Ввиду полного отказа от доллара Фонд национального благосостояния (ФНБ) возьмет курс на закупку золота, что является отличной новостью для желающих инвестировать.

Как сообщают «Известия», переориентация ФНБ, в активах которого доля американской национальной валюты составляла 35%, является хорошей новостью для тех, кто хочет вложиться в этот вид драгоценного металла.

Как известно, за последние 15 лет золото показало самую лучшую динамику по сравнению с любой из альтернативных доллару валют. Котировки драгметалла выросли почти в шесть раз. Как сообщили в Минфине РФ, решение ФНД об отказе от доллара в пользу золота было принято для защиты фонда от инфляционных рисков.

Сегодня в активах ФНБ находится примерно $183 млрд. Чтобы «превратить» 20% этой суммы в золото, государству придется закупить сразу несколько сотен тонн металла. По словам шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева, к настоящему моменту фонд уже успел провести большую часть операции, закупив валюту с золотом.

«По всей видимости, управляющие ФНБ уже успели загодя избавиться от всех или от большей части наших «лишних» долларовых резервов, а возможно, что на высвободившиеся средства уже закуплены не только валюты из альтернативной корзины (евро, юань и прочие), но и все нужные ФНБ объемы золота», — отметил Пушкарев.

Ранее спецпредставитель российского лидера по цифровому развитию Дмитрий Песков заявил, что уже через 15 лет доллар может быть полностью заменен цифровыми валютами, писал ФАН.