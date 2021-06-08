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новостей
01:30
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:28
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
00:53
Политика
Блинкен составит компанию Байдену на переговорах с Путиным в Женеве
00:43
Общество
«Почта России» планирует запустить бренд для продажи продуктов
00:41
Экономика
Росстат: республики Северного Кавказа оказались в топе «безработных» регионов РФ
00:37
Политика
Сербия отказалась вводить санкции против России ради вступления в Евросоюз
00:34
Политика
Сербия назвала условие отказа от COVID-паспортов
00:32
Экономика
Отказ ФНБ от доллара может обогатить инвесторов в золото
00:32
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00:30
Общество
Почему мы отмечаем Всемирный день океанов
00:23
Политика
Глава парламента Сербии пожелал Путину и Байдену успеха в июньской встрече
00:19
Наука
Парижские ученые указали на способность возбудителя коклюша вызывать целлюлит
00:09
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Обозревателя NI заинтересовала новая российская снайперская винтовка
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Отказ ФНБ от доллара может обогатить инвесторов в золото

Экономика
Отказ ФНБ от доллара может обогатить инвесторов в золото
wikipedia.org  /  Andrzej Barabasz (Chepry) / CC BY-SA 4.0

Москва, 8 июня. Ввиду полного отказа от доллара Фонд национального благосостояния (ФНБ) возьмет курс на закупку золота, что является отличной новостью для желающих инвестировать.

Как сообщают «Известия», переориентация ФНБ, в активах которого доля американской национальной валюты составляла 35%, является хорошей новостью для тех, кто хочет вложиться в этот вид драгоценного металла.

Как известно, за последние 15 лет золото показало самую лучшую динамику по сравнению с любой из альтернативных доллару валют. Котировки драгметалла выросли почти в шесть раз. Как сообщили в Минфине РФ, решение ФНД об отказе от доллара в пользу золота было принято для защиты фонда от инфляционных рисков.

Сегодня в активах ФНБ находится примерно $183 млрд. Чтобы «превратить» 20% этой суммы в золото, государству придется закупить сразу несколько сотен тонн металла. По словам шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева, к настоящему моменту фонд уже успел провести большую часть операции, закупив валюту с золотом.

«По всей видимости, управляющие ФНБ уже успели загодя избавиться от всех или от большей части наших «лишних» долларовых резервов, а возможно, что на высвободившиеся средства уже закуплены не только валюты из альтернативной корзины (евро, юань и прочие), но и все нужные ФНБ объемы золота», — отметил Пушкарев.

Ранее спецпредставитель российского лидера по цифровому развитию Дмитрий Песков заявил, что уже через 15 лет доллар может быть полностью заменен цифровыми валютами, писал ФАН.

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доллар золото инвестиции
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