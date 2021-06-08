Водитель специально сбил мусульманскую семью в Канаде

Лондон, 8 июня. Водитель машины специально сбил мусульманскую семью. Происшествие произошло в канадском городе Лондон. Четыре человека погибли в результате аварии.

Местная полиция сообщила, что вечером в воскресенье автомобиль врезался в семью из пяти человек, один скончался на месте ДТП, трое умерли в больнице. В живых остался только девятилетний ребенок, получивший серьезные травмы, которые не угрожают жизни.

Глава городской полиции утверждает, что это была целенаправленная атака на людей из-за религиозной принадлежности семьи. В городе был объявлен трехдневный траур по указу мэра. Полицейские задержали 20-летнего подозреваемого.

Ранее сообщалось, что проживающий в Алтайском крае мужчина лишился головы во время пьянки. Происшествие произошло в селе Нижнеозерное.