Блинкен составит компанию Байдену на переговорах с Путиным в Женеве

Вашингтон, 8 июня. Госсекретарь Энтони Блинкен будет в составе американской делегации в Женеве 16 июня, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Госсекретарь примет участие в двусторонней встрече президента США Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, сообщил дипломат. Кроме этого, в июле Блинкен будет сопровождать президента на саммите НАТО и саммите США — ЕС, которые пройдут в Брюсселе.

От российско-американских переговоров ждут значительных перемен в отношениях стран — участниц встречи. Однако многие политические эксперты весьма пессимистичны в своих прогнозах, между двумя сверхдержавами накопилось много неразрешенных проблем.

Ранее сообщалось, что Швейцария тщательно готовится к переговорам президентов Путина и Байдена. В аэропорту Женевы для этого создали специальную рабочую группу.