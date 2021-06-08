Росстат: республики Северного Кавказа оказались в топе «безработных» регионов РФ

Москва, 8 июня. Самый высокий процент безработицы с начала года зафиксирован в кавказских республиках, в Тыве и на Алтае, сообщает Росстат.

Среди регионов с самыми низкими показателями безработицы, стали ЯНАО, Санкт-Петербург, Чукотка, Татарстан и Москва. Об этом информируют «Известия».

Минтруд РФ в свою очередь отмечает, что в 20 регионах уровень безработицы уже достиг показателей, которые были до пандемии. В 32 уровень выполнения держится в районе 98–99%.

Показатель безработицы по сравнению с августом 2020 года сократился на 1,2 процентного пункта. Речь идет о снижении с 6,4% до 5,2%.