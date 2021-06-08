«Почта России» планирует запустить бренд для продажи продуктов

Москва, 8 июня. «Почта России» планирует создать бренд «Почтовая марка» для продажи продуктов.

Эта информация приведена в документах Роспатента, передают «Известия». Сообщается, что проект займется продажей продуктов под собственным брендом «Почтовая марка» в более чем 100 категориях. Начало деятельности планируется на конец текущего года.

Ранее сообщалось, что у «Почты России» есть в планах проведение эксперимента по доставке посылок с применением дронов. Для проведения испытаний выбрали четыре российских региона. Гендиректор организации Максим Акимов утверждает, что беспилотники будут доставлять грузы по десяткам маршрутов.