Сербия отказалась вводить санкции против России ради вступления в Евросоюз

Белград, 8 июня. Сербия не будет вступать в Евросоюз, если для этого потребуется вводить антироссийские санкции, заявил председатель Народной скупщины республики Ивица Дачич.

Россия — друг и партнер Сербии, поэтому ввести санкции значило бы пойти против государственных и национальных интересов, рассказал он в беседе с «Известиями».

«Сербия точно не будет вводить никаких санкций против России», — заявил он.

Несмотря на то, что геостратегическое положение Сербии предполагает вступление в Евросоюз как одну из главных целей, оно не будет достигнуто путем введения антироссийских санкций, поскольку Москва поддерживает сербов по вопросу Косово — территориальной целостности и суверенитета страны. Тажке Дачич рассказал, что в Сербии отрицательно относятся к идее внедрения паспортов вакцинации.