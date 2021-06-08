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новостей
01:30
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:28
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
00:53
Политика
Блинкен составит компанию Байдену на переговорах с Путиным в Женеве
00:43
Общество
«Почта России» планирует запустить бренд для продажи продуктов
00:41
Экономика
Росстат: республики Северного Кавказа оказались в топе «безработных» регионов РФ
00:37
Политика
Сербия отказалась вводить санкции против России ради вступления в Евросоюз
00:34
Политика
Сербия назвала условие отказа от COVID-паспортов
00:32
Экономика
Отказ ФНБ от доллара может обогатить инвесторов в золото
00:32
Происшествия
Водитель специально сбил мусульманскую семью в Канаде
00:30
Общество
Почему мы отмечаем Всемирный день океанов
00:23
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00:19
Наука
Парижские ученые указали на способность возбудителя коклюша вызывать целлюлит
00:09
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Обозревателя NI заинтересовала новая российская снайперская винтовка
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Парижские ученые указали на способность возбудителя коклюша вызывать целлюлит

Наука
Парижские ученые указали на способность возбудителя коклюша вызывать целлюлит
pixabay.com

Париж, 8 июня. Бактерия Bordetella holmesii, являющаяся возбудителем коклюша, способна вызывать целлюлит. Это выяснили ученые из Парижского университета и Института Пастера.

Речь в этом случае идет не о косметическом дефекте, а о серьезном воспалительном заболевании глубоких слоев кожи. Bordetella holmesii, по мнению ученых, чаще всего вызывает целлюлит у людей с ослабленным иммунитетом.

Исследователи в качестве примера привели 67-летнего мужчину. У него из-за бактерии целлюлит возникал трижды. Сначала, по данным «Известий», была поражена его левая нога. Симптомы прошли после введения антибиотиков. Через некоторое время медикам пришлось лечить правую ногу пациента.

Диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, как избавиться от целлюлита в кратчайшие сроки. Для этого следует тщательно контролировать питание и следить за количеством употребляемой соли.

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ученые коклюш целлюлит
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