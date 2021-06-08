Парижские ученые указали на способность возбудителя коклюша вызывать целлюлит

Париж, 8 июня. Бактерия Bordetella holmesii, являющаяся возбудителем коклюша, способна вызывать целлюлит. Это выяснили ученые из Парижского университета и Института Пастера.

Речь в этом случае идет не о косметическом дефекте, а о серьезном воспалительном заболевании глубоких слоев кожи. Bordetella holmesii, по мнению ученых, чаще всего вызывает целлюлит у людей с ослабленным иммунитетом.

Исследователи в качестве примера привели 67-летнего мужчину. У него из-за бактерии целлюлит возникал трижды. Сначала, по данным «Известий», была поражена его левая нога. Симптомы прошли после введения антибиотиков. Через некоторое время медикам пришлось лечить правую ногу пациента.

Диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, как избавиться от целлюлита в кратчайшие сроки. Для этого следует тщательно контролировать питание и следить за количеством употребляемой соли.