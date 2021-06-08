Глава парламента Сербии пожелал Путину и Байдену успеха в июньской встрече

Белград, 8 июня. Сербия желает президентам РФ и США Владимиру Путину и Джо Байдену провести успешную встречу в Женеве. С таким заявлением выступил глава парламента страны Ивица Дачич.

Сербский политик заявил, что улучшение взаимоотношений Москвы и Вашингтона будет «весьма полезно для всех». Он выразил надежду, что будущий саммит глав двух стран поможет достичь развития международных связей и партнерства.

«Поэтому мы желаем президентам России и США успеха», — поделился Дачич в беседе с «Известиями».

Также глава парламента отметил, что положительный исход такой встречи принес бы пользу в развитии стабильности и мира. Кроме того, Дачич поделился, что власти Белграда предлагали Путину и Байдену провести встречу в Сербии.

Российский и американский лидеры не будут уделять большое внимание обсуждению вопроса Украины на встрече в Женеве, считает американский политолог Майкл Бом. Эксперт предположил, что Байден хочет обсудить только те аспекты, по которым взгляды Москвы и Вашингтона сходятся.