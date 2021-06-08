Сербия назвала условие отказа от COVID-паспортов

Белград, 8 июня. Глава парламента Сербии Ивица Дачич выразил мнение о российской вакцине «Спутник V» и антироссийских санкциях, а также рассказал про свои ожидания от встречи глав РФ и США.

Сербия выступает против COVID-паспортов, если они вызовут сегрегацию. Об этом Дачич рассказал «Известиям».

«Если говорить о сертификатах, то мы против COVID-паспортов, которые выдаются, особенно в условиях, когда это может вызвать сегрегацию», — признал он.

Дачич рассказал, что «Спутник V» очень популярен в Сербии, несмотря на то, что там также представлены препараты Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. В страну поступило всего 500 тысяч доз российской вакцины, а заказ был на 3 млн. Глава парламента Сербии выразил уверенность, что «Спутником V» заинтересуются еще многие страны.

Ранее Индия выступила против введения COVID-паспортов. Позицию озвучил местный министр здравоохранения Харш Вардхан. Глава ведомства сделал такое заявление в ходе встречи министров здравоохранения стран G7. Вардхан отметил более низкий уровень вакцинации в Индии в сравнении с развитыми странами.