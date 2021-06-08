Обозревателя NI заинтересовала новая российская снайперская винтовка

Вашингтон, 8 июня. Специалиста по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао заинтересовали характеристики новой российской снайперской винтовки Чукавина (СВЧ).

Снайперская винтовка Чукавина разработана концерном «Калашников» и должна прийти на замену простоявшей на вооружении более 50 лет снайперской винтовке Драгунова (СВД). Известность СВЧ получила благодаря фотографиям, на которых из нее стреляет президент России Владимир Путин.

В том, чем снайперская винтовка Чукавина лучше СВД, попытался разобраться обозреватель американского издания National Interest (NI). СВЧ спроектирована как модульная винтовочная система нескольких калибров, отмечает Чарли Гао. Анонсированы стандартный вариант 7,62x54R, соответствующая стандартам НАТО версия 7,62x51 мм и винтовка под патрон 338 Lapua Magnum.

По конструкции СВЧ похожа на обычную западную высокоточную полуавтоматическую винтовку, считает специалист. Оружие оснащено регулируемым прикладом и цевьем свободного хода, что дало возможность устанавливать сошки в наиболее распространенных положениях. У СВД такой функции не было. Предохранитель сделан таким образом, чтобы его можно было переключать большим пальцем. Рукоятка заряжания у винтовки перемещена на левую сторону, чтобы упростить перезарядку.

Сумма этих характеристик показывает, что СВЧ стала необходимой новацией для Вооруженных сил России, отмечает Гао. В то же время специалист подчеркивает, что версия винтовки под привычный для российских военных патрон 7,62x54R комплектуется магазинами с ограниченной емкостью. Фотографии СВЧ с магазинами на 20 и более патронов неизменно относятся к варианту 7,62x51 мм, заключает обозреватель NI.

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