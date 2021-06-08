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01:28
Общество
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01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
00:53
Политика
Блинкен составит компанию Байдену на переговорах с Путиным в Женеве
00:43
Общество
«Почта России» планирует запустить бренд для продажи продуктов
00:41
Экономика
Росстат: республики Северного Кавказа оказались в топе «безработных» регионов РФ
00:37
Политика
Сербия отказалась вводить санкции против России ради вступления в Евросоюз
00:34
Политика
Сербия назвала условие отказа от COVID-паспортов
00:32
Экономика
Отказ ФНБ от доллара может обогатить инвесторов в золото
00:32
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Водитель специально сбил мусульманскую семью в Канаде
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Обозревателя NI заинтересовала новая российская снайперская винтовка

Армия
Обозревателя NI заинтересовала новая российская снайперская винтовка
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 8 июня. Специалиста по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао заинтересовали характеристики новой российской снайперской винтовки Чукавина (СВЧ).

Снайперская винтовка Чукавина разработана концерном «Калашников» и должна прийти на замену простоявшей на вооружении более 50 лет снайперской винтовке Драгунова (СВД). Известность СВЧ получила благодаря фотографиям, на которых из нее стреляет президент России Владимир Путин.

В том, чем снайперская винтовка Чукавина лучше СВД, попытался разобраться обозреватель американского издания National Interest (NI). СВЧ спроектирована как модульная винтовочная система нескольких калибров, отмечает Чарли Гао. Анонсированы стандартный вариант 7,62x54R, соответствующая стандартам НАТО версия 7,62x51 мм и винтовка под патрон 338 Lapua Magnum.

По конструкции СВЧ похожа на обычную западную высокоточную полуавтоматическую винтовку, считает специалист. Оружие оснащено регулируемым прикладом и цевьем свободного хода, что дало возможность устанавливать сошки в наиболее распространенных положениях. У СВД такой функции не было. Предохранитель сделан таким образом, чтобы его можно было переключать большим пальцем. Рукоятка заряжания у винтовки перемещена на левую сторону, чтобы упростить перезарядку.

Сумма этих характеристик показывает, что СВЧ стала необходимой новацией для Вооруженных сил России, отмечает Гао. В то же время специалист подчеркивает, что версия винтовки под привычный для российских военных патрон 7,62x54R комплектуется магазинами с ограниченной емкостью. Фотографии СВЧ с магазинами на 20 и более патронов неизменно относятся к варианту 7,62x51 мм, заключает обозреватель NI.

Ранее болгарские журналисты издания Вulgarianmilitary составили рейтинг самого популярного стрелкового оружия российской армии в 2020 году. Первое место завоевал легендарный АК-74М.

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оружие вооружение свч винтовка Чукавина
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