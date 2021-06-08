Порошенко отреагировал на телефонную беседу Байдена и Зеленского

Киев, 8 июня. Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что переговоры президентов США и Украины стали для него хорошей новостью.

Как сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность», политик пожелал действующей власти удачи.

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 7 июня, провел телефонные переговоры с коллегой из США Джо Байденом, в ходе которых американский политик пригласил его совершить рабочий визит в Белый дом в июле этого года.

«Желаю успеха власти. Когда речь идет о наших интересах в мире, мы одна национальная сборная, а не политические оппоненты», — приводит пресс-служба партии слова Порошенко.

По его словам, для Киева было просто необходимо, чтобы Белый дом подтвердил свое намерение продолжать оказывать украинским властям свою «твердую и непоколебимую поддержку».

Ранее ФАН писал, что Порошенко могут принудительно доставить на допрос по делу о государственной измене. По словам главы генеральной прокуратуры Украины, если соответствующий запрос поступит в ведомство, она одобрит процедуру принудительного привода.