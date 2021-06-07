Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы

Москва, 7 июня. Обвинения Украины в адрес России не несут в себе логики. С таким заявлением выступила офпред МИД РФ Мария Захарова в ответ на интервью украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Как заявила дипломат, после слов Стефанишиной сразу же появляется ряд вопросов, «касающихся элементарной логики». Захарова осталась в недоумении после безосновательных обвинений украинского вице-премьера в адрес Москвы. Так, Стефанишина заявляла, что якобы «российские танки» находятся на территории Украины. Однако позже она сообщила, что российская техника «так и осталась в непосредственной близости от границы» на рубежах РФ, не нарушая границ других государств.

«Так кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину? Запутались ребята», — подытожила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также отмечала, что вступление Украины в НАТО не даст преимуществ для решения сложившейся ситуации в государстве. Офпред охарактеризовала такую инициативу «химерой», которой политики кормят украинцев.