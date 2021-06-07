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новостей
00:03
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено
00:00
Общество
Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
23:52
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга остановлено
23:38
Политика
Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
23:37
Украина
Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
23:28
Общество
Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
23:25
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
23:24
Политика
Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
23:03
Политика
Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада
23:02
Политика
Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
22:49
Происшествия
Мужчина из поселка в Алтайском крае лишился головы во время пьянки
22:37
Общество
День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
Все новости

Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы

Политика
Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 7 июня. Обвинения Украины в адрес России не несут в себе логики. С таким заявлением выступила офпред МИД РФ Мария Захарова в ответ на интервью украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Как заявила дипломат, после слов Стефанишиной сразу же появляется ряд вопросов, «касающихся элементарной логики». Захарова осталась в недоумении после безосновательных обвинений украинского вице-премьера в адрес Москвы. Так, Стефанишина заявляла, что якобы «российские танки» находятся на территории Украины. Однако позже она сообщила, что российская техника «так и осталась в непосредственной близости от границы» на рубежах РФ, не нарушая границ других государств.

«Так кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину? Запутались ребята», — подытожила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также отмечала, что вступление Украины в НАТО не даст преимуществ для решения сложившейся ситуации в государстве. Офпред охарактеризовала такую инициативу «химерой», которой политики кормят украинцев.

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Все новости / Политика / Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
украина захарова мид рф Ольга Стефанишина
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