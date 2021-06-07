Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня

Киев, 7 июня. Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о проекте «Северный поток — 2» в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом.

По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, Зеленский назвал «СП-2» шантажом глобального уровня.

«Президент Зеленский отдельно упомянул, что «Северный поток — 2» – это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня», — цитирует Подоляка РБК-Украина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство второй нити «Северного потока — 2» может завершиться в течение 1,5–2 месяцев.

Проект «СП-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода. Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Ранее Владимир Путин уже сообщил об окончании прокладки первой нитки.