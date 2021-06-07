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08 июня 00:04
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новостей
00:03
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено
00:00
Общество
Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
23:52
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга остановлено
23:38
Политика
Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
23:37
Украина
Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
23:28
Общество
Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
23:25
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
23:24
Политика
Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
23:03
Политика
Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада
23:02
Политика
Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
22:49
Происшествия
Мужчина из поселка в Алтайском крае лишился головы во время пьянки
22:37
Общество
День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
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Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня

Политика
Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 7 июня. Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о проекте «Северный поток — 2» в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом.

По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, Зеленский назвал «СП-2» шантажом глобального уровня.

«Президент Зеленский отдельно упомянул, что «Северный поток — 2» – это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня», — цитирует Подоляка РБК-Украина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство второй нити «Северного потока — 2» может завершиться в течение 1,5–2 месяцев.

Проект «СП-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода. Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Ранее Владимир Путин уже сообщил об окончании прокладки первой нитки.

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Все новости / Политика / Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
украина зеленский сп-2 Северный поток — 2
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