Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада

Москва, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021 дал понять, что взаимоотношения между Москвой и Пекином важны, а их развитие не зависит от США. Так считает доцент РУДН Олег Тимофеев.

Эксперт Российского университета дружбы народов прокомментировал пресс-конференцию российского лидера для мировых информационных агентств. Она прошла во время Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Основная мысль Владимира Путина заключалась в том, что российско-китайские отношения важны сами по себе и не зависят от позиции США и западных стран», — сказал эксперт в интервью корреспонденту «Синьхуа».

Он считает, что этот подход говорит об устойчивых отношениях Москвы и Пекина. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, это не повлияло на сотрудничество двух государств.

«Наши отношения являются действительно всеобъемлющими. Они охватывают сферу решения глобальных проблем, геополитическую проблематику, многосторонние и двусторонние форматы, политические, экономические, гуманитарные связи», — добавил Тимофеев.

Доцент РУДН отметил, что главы стран планируют сотрудничество и дальше. Например, товарооборот между Россией и Китаем к середине десятилетия может достичь уже 200 млрд долларов. Особенно это вероятно в сфере того, что даже коронавирусная пандемия не смогла помешать экономическим взаимоотношениям государств.

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