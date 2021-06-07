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08 июня 00:05
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новостей
00:03
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено
00:00
Общество
Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
23:52
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга остановлено
23:38
Политика
Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
23:37
Украина
Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
23:28
Общество
Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
23:25
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
23:24
Политика
Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
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23:02
Политика
Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
22:49
Происшествия
Мужчина из поселка в Алтайском крае лишился головы во время пьянки
22:37
Общество
День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
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Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада

Политика
Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021 дал понять, что взаимоотношения между Москвой и Пекином важны, а их развитие не зависит от США. Так считает доцент РУДН Олег Тимофеев.

Эксперт Российского университета дружбы народов прокомментировал пресс-конференцию российского лидера для мировых информационных агентств. Она прошла во время Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Основная мысль Владимира Путина заключалась в том, что российско-китайские отношения важны сами по себе и не зависят от позиции США и западных стран», — сказал эксперт в интервью корреспонденту «Синьхуа».

Он считает, что этот подход говорит об устойчивых отношениях Москвы и Пекина. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, это не повлияло на сотрудничество двух государств.

«Наши отношения являются действительно всеобъемлющими. Они охватывают сферу решения глобальных проблем, геополитическую проблематику, многосторонние и двусторонние форматы, политические, экономические, гуманитарные связи», — добавил Тимофеев.

Доцент РУДН отметил, что главы стран планируют сотрудничество и дальше. Например, товарооборот между Россией и Китаем к середине десятилетия может достичь уже 200 млрд долларов. Особенно это вероятно в сфере того, что даже коронавирусная пандемия не смогла помешать экономическим взаимоотношениям государств.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван Вэньбинь оценил слова президента России о том, что США превращаются в СССР.

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путин китай запад пмэф
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