Мужчина из поселка в Алтайском крае лишился головы во время пьянки

Барнаул, 7 июня. Трое мужчин вместе выпивали в селе Нижнеозерное, но через некоторое время хозяин дома внезапно зарубил одного из гостей.

Кровавая расправа произошла, когда 50-летний местный житель позвал в гости двух друзей. Встреча проходила за бутылкой спиртного. Когда градус «ударил» в голову, хозяин дома схватился за топор и стал угрожать гостям убийством.

Один из друзей поверил в серьезность намерений собутыльника и ушел. Другой остался один на один с агрессором, чем и поплатился собственной жизнью.

Сбежавший гость вернулся и увидел окровавленного друга мертвым. Тело лежало на диване с рублеными ранами головы и шеи.

Убийца похвастался содеянным соседке. Она же и вызвала правоохранителей. Выяснилось, что убийца ранее был судим, его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что правоохранители Челябинска ищут молодого человека, который избил пенсионера с помощью приемов рукопашного боя.