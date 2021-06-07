Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 00:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:03
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено
00:00
Общество
Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
23:52
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга остановлено
23:38
Политика
Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
23:37
Украина
Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
23:28
Общество
Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
23:25
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
23:24
Политика
Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
23:03
Политика
Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада
23:02
Политика
Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
22:49
Происшествия
Мужчина из поселка в Алтайском крае лишился головы во время пьянки
22:37
Общество
День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
Все новости
08 июня 00:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:03
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено
00:00
Общество
Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
23:52
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга остановлено
23:38
Политика
Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
23:37
Украина
Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
23:28
Общество
Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
23:25
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
23:24
Политика
Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
23:03
Политика
Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада
23:02
Политика
Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
22:49
Происшествия
Мужчина из поселка в Алтайском крае лишился головы во время пьянки
22:37
Общество
День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
Все новости

Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания

Общество
Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
pixabay.com  / 

Ничто не может остановить девушек в совершенствовании и украшении себя. Бьюти-технологии, модный макияж, стильная стрижка — что мы только не придумываем для себя любимых. Сегодня поговорим о волосах. 

Каждая из нас время от времени хочет сменить имидж или освежить образ. Сделать очень короткую стрижку, отрезать челку, покрасить волосы в яркий цвет — к таким кардинальным изменениям готовы не все. Вдруг не пойдет или не понравится? Тут на помощь придет скрытое окрашивание, которое появилось совсем недавно и сразу завоевало популярность.

Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
Фото из личного архива Виктории Гореловой  / 

Что такое скрытое окрашивание 

Разобраться в этом вопросе нам поможет Виктория Горелова, специалист по цветным окрашиваниям.

Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
Фото из личного архива Виктории Гореловой  / 

«Очень актуальная и модная техника окрашивания. При таком окрашивании можно самому выбирать показывать цветные волосы или скрывать под основной частью волос. Вариативность окрашивания очень большая. Может быть окрашен только затылок и тогда цвет будет виден окружающим: в прическах, в хвосте или в косичках», — рассказывает эксперт.

Этот вариант подойдет девушкам творческого склада и тем, кто любит эксперименты, но чья работа предполагает строгий и сдержанный образ. В рабочее время ваша обычная стрижка будет скрывать окрашенные пряди, а в свободное время, благодаря заколкам или укладке вы сможете привлечь внимание яркими акцентами. Цветные корни, рисунки, пиксельное окрашивание, полоски, скрытое омбре — простор для фантазии поистине огромный.

Скрытое окрашивание предполагает и большую смелость в выборе образа.

«А если хочется добавить цвет у лица, чтобы и самой видеть цветные пряди, то можно добавить зоны над ушами, височные и даже челку. Бывает и так, что окрашивание перестает быть собственно скрытым: верхняя часть волос окрашивается в яркие цвета, а нижняя остается натуральной», — добавила Горелова. 

В целом то, как мастер сделает окрашивание зависит от того, как вы хотите прятать и показывать цветные пряди. 
 
Как можно продемонстрировать цветные пряди:

Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
Фото из личного архива Виктории Гореловой  / 

В чем заключается технология скрытого окрашивания

Сделать яркий акцент не так уж просто. Процедура требует времени и профессионального подхода.

«Предварительно отделяются все волосы на окрашиваемые зоны и те, что останутся натуральными, — объясняет мастер. — Нужные зоны осветляются до необходимого фона осветления. А после — окрашиваются в выбранные цвета пигментами прямого действия. Иногда натуральная часть волос тоже окрашивается. Например, в блонд или при наличии седины в свой натуральный оттенок или темнее».

Какой оттенок выбрать для русых/темных/светлых волос

«Для светлых волос подойдут как яркие, так и пастельные оттенки, — рассказывает Виктория, — от синих до голубых и бирюзовых, от красных до розовых и коралловых, от фиолетового до сиреневого, оранжевые, желтые, кислотные. Для темных выбирайте контрастные, насыщенные и яркие цвета: фиолетовый, красный, синий, фуксия, зеленый. Для русых волос подходят вообще любые яркие оттенки».

Перед походом в салон посмотрите фотографии готовых работ и выберете те, которые понравились вам больше всего.

«При встрече мастер предложит приложить цветные пряди к лицу и сделать свой выбор. Ориентироваться лучше всего на свой привычный гардероб, на любимые оттенки», — советует эксперт.

Скрытое окрашивание наоборот: яркие акценты на виду:

Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
Фото из личного архива Виктории Гореловой  / 

Какие краски используют для скрытого окрашивания

«Для цветных окрашиваний мы используем прямые пигменты разных брендов», — рассказывает Виктория.

Пигменты бывают гелевые и кремовые. Цвета варьируются от очень насыщенных до пастельных. Бывают даже неоновые, которые светятся в ультрафиолете. Для скрытого блонда используются красители, тонирующие в жемчужные, пепельные или бежевые оттенки. 

Как долго держится скрытое окрашивание

Каждый бренд пигментов прямого действия указывает разные сроки. В основном пигмент смывается после того, как вы помоете голову от 6 до 15 раз. 

«При каждом мытье волос цвет будет менять свою интенсивность, за весь процесс можно наблюдать как яркие волосы превращаются в нежные пастельные оттенки», — уточнила Горелова. 

Стойкость цвета можно продлить, но это потребует определенных ограничений. Так, цвет будет смываться дольше, если
•    исключить горячую воду;
•    не укладывать волосы термоинструментами;
•    исключить посещение бассейнов, саун и прочих влажных мест; 
•    пользоваться солнцезащитными спреями для волос и не забывать укрывать волосы от солнца; 
•    использовать шампуни, маски и кондиционеры для сохранения цвета окрашенных волос;
•    не забывать регулярно поддерживать свой оттенок масками с добавлением прямого пигмента.

Можно ли сделать скрытое окрашивание в домашних условиях?

«Поддерживать в домашних условиях уже готовое окрашивание даже нужно, — считает эксперт, — ведь вечных красителей не бывает, и цвет в итоге начнет смываться. Чтобы подобрать правильный оттенок, посоветуйтесь со своим мастером». 

Перед началом работы не забудьте надеть перчатки и защитить все поверхности вокруг, чтобы не испачкать. Способ нанесения очень прост: отделите цветные волосы от натуральных. Постепенно нанесите смесь на цветные волосы. Подождите 20-30 минут, а потом смывайте. 

Что касается осветления волос в домашних условиях, тут есть свои нюансы:

«Осветлять волосы самостоятельно посоветовать не могу, так как знаю, что этот процесс необходимо контролировать и правильно завершать процедуры осветления».

Итак, скрытое окрашивание — отличный способ попробовать что-то новое. Все зависит от вашей смелости и фантазии. Обращайтесь к профессионалам и смело экспериментируйте.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
красота уход за волосами
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 103469 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 60354 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 36618 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 34366 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 34009 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru