Ничто не может остановить девушек в совершенствовании и украшении себя. Бьюти-технологии, модный макияж, стильная стрижка — что мы только не придумываем для себя любимых. Сегодня поговорим о волосах.

Каждая из нас время от времени хочет сменить имидж или освежить образ. Сделать очень короткую стрижку, отрезать челку, покрасить волосы в яркий цвет — к таким кардинальным изменениям готовы не все. Вдруг не пойдет или не понравится? Тут на помощь придет скрытое окрашивание, которое появилось совсем недавно и сразу завоевало популярность.

Фото из личного архива Виктории Гореловой /

Что такое скрытое окрашивание

Разобраться в этом вопросе нам поможет Виктория Горелова, специалист по цветным окрашиваниям.

Фото из личного архива Виктории Гореловой /

«Очень актуальная и модная техника окрашивания. При таком окрашивании можно самому выбирать показывать цветные волосы или скрывать под основной частью волос. Вариативность окрашивания очень большая. Может быть окрашен только затылок и тогда цвет будет виден окружающим: в прическах, в хвосте или в косичках», — рассказывает эксперт.

Этот вариант подойдет девушкам творческого склада и тем, кто любит эксперименты, но чья работа предполагает строгий и сдержанный образ. В рабочее время ваша обычная стрижка будет скрывать окрашенные пряди, а в свободное время, благодаря заколкам или укладке вы сможете привлечь внимание яркими акцентами. Цветные корни, рисунки, пиксельное окрашивание, полоски, скрытое омбре — простор для фантазии поистине огромный.

Скрытое окрашивание предполагает и большую смелость в выборе образа.

«А если хочется добавить цвет у лица, чтобы и самой видеть цветные пряди, то можно добавить зоны над ушами, височные и даже челку. Бывает и так, что окрашивание перестает быть собственно скрытым: верхняя часть волос окрашивается в яркие цвета, а нижняя остается натуральной», — добавила Горелова.

В целом то, как мастер сделает окрашивание зависит от того, как вы хотите прятать и показывать цветные пряди.



Как можно продемонстрировать цветные пряди:

Фото из личного архива Виктории Гореловой /

В чем заключается технология скрытого окрашивания

Сделать яркий акцент не так уж просто. Процедура требует времени и профессионального подхода.

«Предварительно отделяются все волосы на окрашиваемые зоны и те, что останутся натуральными, — объясняет мастер. — Нужные зоны осветляются до необходимого фона осветления. А после — окрашиваются в выбранные цвета пигментами прямого действия. Иногда натуральная часть волос тоже окрашивается. Например, в блонд или при наличии седины в свой натуральный оттенок или темнее».

Какой оттенок выбрать для русых/темных/светлых волос

«Для светлых волос подойдут как яркие, так и пастельные оттенки, — рассказывает Виктория, — от синих до голубых и бирюзовых, от красных до розовых и коралловых, от фиолетового до сиреневого, оранжевые, желтые, кислотные. Для темных выбирайте контрастные, насыщенные и яркие цвета: фиолетовый, красный, синий, фуксия, зеленый. Для русых волос подходят вообще любые яркие оттенки».

Перед походом в салон посмотрите фотографии готовых работ и выберете те, которые понравились вам больше всего.

«При встрече мастер предложит приложить цветные пряди к лицу и сделать свой выбор. Ориентироваться лучше всего на свой привычный гардероб, на любимые оттенки», — советует эксперт.

Скрытое окрашивание наоборот: яркие акценты на виду:

Фото из личного архива Виктории Гореловой /

Какие краски используют для скрытого окрашивания

«Для цветных окрашиваний мы используем прямые пигменты разных брендов», — рассказывает Виктория.

Пигменты бывают гелевые и кремовые. Цвета варьируются от очень насыщенных до пастельных. Бывают даже неоновые, которые светятся в ультрафиолете. Для скрытого блонда используются красители, тонирующие в жемчужные, пепельные или бежевые оттенки.

Как долго держится скрытое окрашивание

Каждый бренд пигментов прямого действия указывает разные сроки. В основном пигмент смывается после того, как вы помоете голову от 6 до 15 раз.

«При каждом мытье волос цвет будет менять свою интенсивность, за весь процесс можно наблюдать как яркие волосы превращаются в нежные пастельные оттенки», — уточнила Горелова.

Стойкость цвета можно продлить, но это потребует определенных ограничений. Так, цвет будет смываться дольше, если

• исключить горячую воду;

• не укладывать волосы термоинструментами;

• исключить посещение бассейнов, саун и прочих влажных мест;

• пользоваться солнцезащитными спреями для волос и не забывать укрывать волосы от солнца;

• использовать шампуни, маски и кондиционеры для сохранения цвета окрашенных волос;

• не забывать регулярно поддерживать свой оттенок масками с добавлением прямого пигмента.

Можно ли сделать скрытое окрашивание в домашних условиях?

«Поддерживать в домашних условиях уже готовое окрашивание даже нужно, — считает эксперт, — ведь вечных красителей не бывает, и цвет в итоге начнет смываться. Чтобы подобрать правильный оттенок, посоветуйтесь со своим мастером».

Перед началом работы не забудьте надеть перчатки и защитить все поверхности вокруг, чтобы не испачкать. Способ нанесения очень прост: отделите цветные волосы от натуральных. Постепенно нанесите смесь на цветные волосы. Подождите 20-30 минут, а потом смывайте.

Что касается осветления волос в домашних условиях, тут есть свои нюансы:

«Осветлять волосы самостоятельно посоветовать не могу, так как знаю, что этот процесс необходимо контролировать и правильно завершать процедуры осветления».

Итак, скрытое окрашивание — отличный способ попробовать что-то новое. Все зависит от вашей смелости и фантазии. Обращайтесь к профессионалам и смело экспериментируйте.