Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности

Вашингтон, 7 июня. Глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонных переговоров с коллегой из Киева Владимиром Зеленским заявил, что США готовы дать Украине максимальные гарантии безопасности.

С таким заявлением выступил советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности», — отметил Подоляк.

Ранее ФАН писал о реакции главы Офиса президента Украины на скандал с косовороткой. По словам Подоляка, критика в адрес Зеленского на этот счет не является мотивированной. Украинский лидер опубликовал в своем Instagram снимок, на котором предстал перед фолловерами в национальной русской рубашке. Подписчики заявили, что публикация в косоворотке оскорбила и возмутила их. В итоге небольшой спор в соцсетях превратился в настоящий скандал.