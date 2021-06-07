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08 июня 00:04
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новостей
00:03
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено
00:00
Общество
Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
23:52
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга остановлено
23:38
Политика
Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
23:37
Украина
Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
23:28
Общество
Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
23:25
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
23:24
Политика
Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
23:03
Политика
Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада
23:02
Политика
Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
22:49
Происшествия
Мужчина из поселка в Алтайском крае лишился головы во время пьянки
22:37
Общество
День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
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Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности

Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
Global Look Press  /  Jim LoScalzo - Pool via CNP

Вашингтон, 7 июня. Глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонных переговоров с коллегой из Киева Владимиром Зеленским заявил, что США готовы дать Украине максимальные гарантии безопасности.

С таким заявлением выступил советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности», — отметил Подоляк.

Ранее ФАН писал о реакции главы Офиса президента Украины на скандал с косовороткой. По словам Подоляка, критика в адрес Зеленского на этот счет не является мотивированной. Украинский лидер опубликовал в своем Instagram снимок, на котором предстал перед фолловерами в национальной русской рубашке. Подписчики заявили, что публикация в косоворотке оскорбила и возмутила их. В итоге небольшой спор в соцсетях превратился в настоящий скандал.

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Все новости / Политика / Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
зеленский байден гарантии безопасности
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