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новостей
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
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Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»

Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 7 июня. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал британский сериал «Анна Болейн» из-за исполнившей главную роль темнокожей актрисы Джоди Тернер-Смит.

Политик прокомментировал новость о том, что сериал получил 1,2 балла из 10 на популярном сайте о фильмах и сериалах IMDb.

«Такова на навязываемую обществу идеологию нового расизма, сторонники которого требуют от людей «деконструировать свою белизну», радикально поменять круг общения и по непонятной причине молиться на меньшинства», — написал Пушков.

Сенатор возмутился из-за искажения истории и литературы и отметил, что авторы прошлого жили «в обществах белых людей и писали про белых», а не об американских рабах или «черной Африке».

«Здравый смысл остается единственной преградой на пути создания — под видом борьбы с белым расизмом — псевдо-истории, псевдо-культуры и псевдо-персонажей кино, оперы и литературы», — заключил Пушков.

В мае YouTube-канале Empire Magazine появился дебютный трейлер исторического мини-сериала «Анна Болейн», в котором главную роль исполнила темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Сюжет подробно рассказывает о последних месяцах жизни второй супруги короля Генриха VIII — Анны Болейн, ради которой он развелся с первой женой. Режиссером сериала выступила Линси Миллер («Падение в мертвые воды»), а сценарий написала дебютантка Ив Хеддервик Тернер.

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Все новости / Политика / Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
пушков сериал расизм
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