Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»

Москва, 7 июня. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал британский сериал «Анна Болейн» из-за исполнившей главную роль темнокожей актрисы Джоди Тернер-Смит.

Политик прокомментировал новость о том, что сериал получил 1,2 балла из 10 на популярном сайте о фильмах и сериалах IMDb.

«Такова на навязываемую обществу идеологию нового расизма, сторонники которого требуют от людей «деконструировать свою белизну», радикально поменять круг общения и по непонятной причине молиться на меньшинства», — написал Пушков.

Сенатор возмутился из-за искажения истории и литературы и отметил, что авторы прошлого жили «в обществах белых людей и писали про белых», а не об американских рабах или «черной Африке».

«Здравый смысл остается единственной преградой на пути создания — под видом борьбы с белым расизмом — псевдо-истории, псевдо-культуры и псевдо-персонажей кино, оперы и литературы», — заключил Пушков.

В мае YouTube-канале Empire Magazine появился дебютный трейлер исторического мини-сериала «Анна Болейн», в котором главную роль исполнила темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Сюжет подробно рассказывает о последних месяцах жизни второй супруги короля Генриха VIII — Анны Болейн, ради которой он развелся с первой женой. Режиссером сериала выступила Линси Миллер («Падение в мертвые воды»), а сценарий написала дебютантка Ив Хеддервик Тернер.