Среди неофициальных праздников День мебельщика — один из самых массовых. И это не удивительно: в мебельной промышленности страны заняты более 150 тысяч человек. Крупные компании по производству мебели есть в каждом регионе России, а небольшие и частные мастерские — едва ли не в каждом городе.

У специалистов отрасли есть и свое профессиональное объединение — Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Именно по ее инициативе чуть более десяти лет назад в национальном календаре профессиональных дат появился праздник мебельщиков. И пусть официального, «государственного» статуса он не приобрел, для профессионалов в сфере мебельного производства он важен и отмечается в первой половине июня.

Какого числа День мебельщика в 2021 году

Постоянной даты у праздника нет, ежегодно она меняется. По общему правилу, День мебельщика в России празднуют каждую вторую субботу июня. В нынешнем году она выпадает на 12 июня, а значит, в этот день будут принимать поздравления мастера-деревообработчики, дизайнеры, инженеры, мастера по изготовлению корпусной и мягкой мебели и другие специалисты, занятые в отрасли.

На каждом предприятии существуют свои традиции празднования. Общая черта праздничного дня — проведение торжественных собраний и награждение лучших специалистов премиями и подарками. Коллеги обмениваются поздравлениями, собираются в «узком кругу», отправляются на корпоративы. Поздравления в адрес руководителей и работников мебельных производств направляет профессиональная ассоциация АМДПР, а также, по традиции, подводит итоги прошлого года и середины текущего.

В этом году на повестке дня АМДПР, которая объединяет более 90 крупных и небольших мебельных производств из всех регионов страны, стоят непростые вопросы. Из-за пандемийных ограничений отрасль переживает сложные времена. Несмотря на то, что кризисный период мебельные компании прошли почти без потерь, во второй половине 2021 года велика вероятность падения спроса на продукцию.

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Интересные факты ко Дню мебельщика в России

Мебель — не предмет первой необходимости, однако в нашей стране покупательский интерес к ней остается стабильно высоким. В 2020-м году компании продали столов, стульев, шкафов и других атрибутов интерьера почти на 540 млрд рублей.

Пандемия едва ли отразилась на объемах продаж мебели в стране. Напротив, свободные деньги, которые россиянам не удалось потратить на отдых, многие решили израсходовать на обновление обстановки дома и на даче. Нынешний год производители рассматривают более пессимистично: из-за роста цен на древесину должна подорожать и мебель. А это с высокой вероятностью снизит спрос на нее со стороны населения.

Другая тенденция отрасли — перераспределение интереса покупателей к бюджетной продукции. Если до кризиса россияне готовы были приобретать продукцию среднего и высокого ценового сегментов, то сегодня больше обращают внимание на недорогую. Средний чек покупки снизился почти на 20% и редко превышает 120 тысяч рублей. Особенно пострадали в этих условиях поставщики импортной мебели: интерес к ней стабильно снижается с 2014 года, а в нынешнем году достиг исторического минимума.

Зато отечественные производители в новых условиях чувствуют себя неплохо: они уверенно главенствуют в сегменте дешевой корпусной мебели не одно десятилетие. Кроме традиционных линеек продукции российские компании предлагают покупателям и новые решения, например, садовую мебель, на которую ежегодно наблюдается ажиотажный спрос в начале лета.

Накануне Дня мебельщика представители АМДПР высказали свои предложения по сохранению темпов развития отрасли. Одно из них — обязать государственные корпорации закупать не менее 75% мебели отечественного производства. Другое — активнее проводить работу с застройщиками, которые предлагают покупателям полностью готовые к проживанию меблированные апартаменты. Интерес к такому жилью ежегодно повышается, и в ближайшем будущем не население, а застройщики могут стать главными покупателями продукции российских мебельных компаний.