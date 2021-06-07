Среди неофициальных праздников День мебельщика — один из самых массовых. И это не удивительно: в мебельной промышленности страны заняты более 150 тысяч человек. Крупные компании по производству мебели есть в каждом регионе России, а небольшие и частные мастерские — едва ли не в каждом городе.
У специалистов отрасли есть и свое профессиональное объединение — Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Именно по ее инициативе чуть более десяти лет назад в национальном календаре профессиональных дат появился праздник мебельщиков. И пусть официального, «государственного» статуса он не приобрел, для профессионалов в сфере мебельного производства он важен и отмечается в первой половине июня.
Какого числа День мебельщика в 2021 году
Постоянной даты у праздника нет, ежегодно она меняется. По общему правилу, День мебельщика в России празднуют каждую вторую субботу июня. В нынешнем году она выпадает на 12 июня, а значит, в этот день будут принимать поздравления мастера-деревообработчики, дизайнеры, инженеры, мастера по изготовлению корпусной и мягкой мебели и другие специалисты, занятые в отрасли.
На каждом предприятии существуют свои традиции празднования. Общая черта праздничного дня — проведение торжественных собраний и награждение лучших специалистов премиями и подарками. Коллеги обмениваются поздравлениями, собираются в «узком кругу», отправляются на корпоративы. Поздравления в адрес руководителей и работников мебельных производств направляет профессиональная ассоциация АМДПР, а также, по традиции, подводит итоги прошлого года и середины текущего.
В этом году на повестке дня АМДПР, которая объединяет более 90 крупных и небольших мебельных производств из всех регионов страны, стоят непростые вопросы. Из-за пандемийных ограничений отрасль переживает сложные времена. Несмотря на то, что кризисный период мебельные компании прошли почти без потерь, во второй половине 2021 года велика вероятность падения спроса на продукцию.
Интересные факты ко Дню мебельщика в России
Мебель — не предмет первой необходимости, однако в нашей стране покупательский интерес к ней остается стабильно высоким. В 2020-м году компании продали столов, стульев, шкафов и других атрибутов интерьера почти на 540 млрд рублей.
Пандемия едва ли отразилась на объемах продаж мебели в стране. Напротив, свободные деньги, которые россиянам не удалось потратить на отдых, многие решили израсходовать на обновление обстановки дома и на даче. Нынешний год производители рассматривают более пессимистично: из-за роста цен на древесину должна подорожать и мебель. А это с высокой вероятностью снизит спрос на нее со стороны населения.
Другая тенденция отрасли — перераспределение интереса покупателей к бюджетной продукции. Если до кризиса россияне готовы были приобретать продукцию среднего и высокого ценового сегментов, то сегодня больше обращают внимание на недорогую. Средний чек покупки снизился почти на 20% и редко превышает 120 тысяч рублей. Особенно пострадали в этих условиях поставщики импортной мебели: интерес к ней стабильно снижается с 2014 года, а в нынешнем году достиг исторического минимума.
Зато отечественные производители в новых условиях чувствуют себя неплохо: они уверенно главенствуют в сегменте дешевой корпусной мебели не одно десятилетие. Кроме традиционных линеек продукции российские компании предлагают покупателям и новые решения, например, садовую мебель, на которую ежегодно наблюдается ажиотажный спрос в начале лета.
Накануне Дня мебельщика представители АМДПР высказали свои предложения по сохранению темпов развития отрасли. Одно из них — обязать государственные корпорации закупать не менее 75% мебели отечественного производства. Другое — активнее проводить работу с застройщиками, которые предлагают покупателям полностью готовые к проживанию меблированные апартаменты. Интерес к такому жилью ежегодно повышается, и в ближайшем будущем не население, а застройщики могут стать главными покупателями продукции российских мебельных компаний.