Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 00:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:00
Общество
Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
23:59
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено
23:52
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга остановлено
23:38
Политика
Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
23:37
Украина
Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
23:28
Общество
Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
23:25
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
23:24
Политика
Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
23:03
Политика
Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада
23:02
Политика
Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
22:49
Происшествия
Мужчина из поселка в Алтайском крае лишился головы во время пьянки
22:37
Общество
День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
Все новости
08 июня 00:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:00
Общество
Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
23:59
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено
23:52
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга остановлено
23:38
Политика
Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
23:37
Украина
Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
23:28
Общество
Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
23:25
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
23:24
Политика
Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
23:03
Политика
Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада
23:02
Политика
Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
22:49
Происшествия
Мужчина из поселка в Алтайском крае лишился головы во время пьянки
22:37
Общество
День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
Все новости

День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году

Общество
День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
pixabay.com  /  Achim Thiemermann

Среди неофициальных праздников День мебельщика — один из самых массовых. И это не удивительно: в мебельной промышленности страны заняты более 150 тысяч человек. Крупные компании по производству мебели есть в каждом регионе России, а небольшие и частные мастерские — едва ли не в каждом городе. 

У специалистов отрасли есть и свое профессиональное объединение — Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Именно по ее инициативе чуть более десяти лет назад в национальном календаре профессиональных дат появился праздник мебельщиков. И пусть официального, «государственного» статуса он не приобрел, для профессионалов в сфере мебельного производства он важен и отмечается в первой половине июня. 

Какого числа День мебельщика в 2021 году 

Постоянной даты у праздника нет, ежегодно она меняется. По общему правилу, День мебельщика в России празднуют каждую вторую субботу июня. В нынешнем году она выпадает на 12 июня, а значит, в этот день будут принимать поздравления мастера-деревообработчики, дизайнеры, инженеры, мастера по изготовлению корпусной и мягкой мебели и другие специалисты, занятые в отрасли. 

На каждом предприятии существуют свои традиции празднования. Общая черта праздничного дня — проведение торжественных собраний и награждение лучших специалистов премиями и подарками. Коллеги обмениваются поздравлениями, собираются в «узком кругу», отправляются на корпоративы. Поздравления в адрес руководителей и работников мебельных производств направляет профессиональная ассоциация АМДПР, а также, по традиции, подводит итоги прошлого года и середины текущего. 

В этом году на повестке дня АМДПР, которая объединяет более 90 крупных и небольших мебельных производств из всех регионов страны, стоят непростые вопросы. Из-за пандемийных ограничений отрасль переживает сложные времена. Несмотря на то, что кризисный период мебельные компании прошли почти без потерь, во второй половине 2021 года велика вероятность падения спроса на продукцию. 

Мебель в России пользуется стабильным спросом
pixabay.com  / MagicDesk

Интересные факты ко Дню мебельщика в России

Мебель — не предмет первой необходимости, однако в нашей стране покупательский интерес к ней остается стабильно высоким. В 2020-м году компании продали столов, стульев, шкафов и других атрибутов интерьера почти на 540 млрд рублей. 

Пандемия едва ли отразилась на объемах продаж мебели в стране. Напротив, свободные деньги, которые россиянам не удалось потратить на отдых, многие решили израсходовать на обновление обстановки дома и на даче. Нынешний год производители рассматривают более пессимистично: из-за роста цен на древесину должна подорожать и мебель. А это с высокой вероятностью снизит спрос на нее со стороны населения. 

Другая тенденция отрасли — перераспределение интереса покупателей к бюджетной продукции. Если до кризиса россияне готовы были приобретать продукцию среднего и высокого ценового сегментов, то сегодня больше обращают внимание на недорогую. Средний чек покупки снизился почти на 20% и редко превышает 120 тысяч рублей. Особенно пострадали в этих условиях поставщики импортной мебели: интерес к ней стабильно снижается с 2014 года, а в нынешнем году достиг исторического минимума. 

Зато отечественные производители в новых условиях чувствуют себя неплохо: они уверенно главенствуют в сегменте дешевой корпусной мебели не одно десятилетие. Кроме традиционных линеек продукции российские компании предлагают покупателям и новые решения, например, садовую мебель, на которую ежегодно наблюдается ажиотажный спрос в начале лета. 

Накануне Дня мебельщика представители АМДПР высказали свои предложения по сохранению темпов развития отрасли. Одно из них — обязать государственные корпорации закупать не менее 75% мебели отечественного производства. Другое — активнее проводить работу с застройщиками, которые предлагают покупателям полностью готовые к проживанию меблированные апартаменты. Интерес к такому жилью ежегодно повышается, и в ближайшем будущем не население, а застройщики могут стать главными покупателями продукции российских мебельных компаний.

Вернуться назад

Все новости / Общество / День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
профессиональные праздники мебель
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 103469 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 60354 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 36618 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 34366 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 34009 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru