Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах

Москва, 7 июня. Росавиация и Ростуризм предупредили туристов о рисках поездок на грузопассажирских рейсах в страны, с которыми авиасообщение официально не было возобновлено.

В ведомствах отметили, что участники таких поездок должны учитывать риски. Бизнес рискует не оправдать доверие людей и получить убытки, а турист — частично или полностью не получить оплаченную услугу.

«В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями», — отмечается в заявлении Росавиации и Ростуризма.

Регуляторы призвали россиян тщательно выбирать направления для своих туристических поездок.

Сейчас российские авиакомпании могут выполнять рейсы в ограниченное количество стран. Такое решение приняли в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Грузопассажирские рейсы доступны только для определенных категорий людей. Например, для иностранных граждан или россиян, которые возвращаются на родину.

Ранее представители Росавиации сообщили, что участились продажи туров на базе нерегулярной грузо-пассажирской перевозки. Регулятор попросил Ростуризм принять меры в отношении операторов, предлагающих подобный турпродукт.