Ежегодно 8 июня в России отмечается День Республики Карелия. Любопытно, что каждый раз в качестве места для проведения масштабных мероприятий по этому случаю выбирается новый муниципальный район. Так, в 2019-м столицей торжеств стал Медвежьегорск, а в 2020-м — Петрозаводск. Расскажем, как и где пройдет празднование в 2021 году.

История праздника

Карелия — субъект Российской Федерации, расположенный в северо-западной ее части. Это удивительный край с богатой историей и потрясающей красоты природой, от которой захватывает дух.

История Карелии как отдельной республики в составе РСФСР началась более века назад — 8 июня 1920 года. В этот день 101 год назад была создана Карельская трудовая коммуна. Вновь учрежденная автономная областная единица основывалась на идее объединения карельского народа с целью сохранить и преумножить его традиции и самобытные культурные ценности.

Статус национального праздника День Карелии приобрел в 1999 году, когда местные органы власти выступили с инициативой о его учреждении. Соответствующий указ был подписан 27 апреля 1999-го, и с той поры в регионе регулярно проходят различные торжественные мероприятия. Интересно, что уже который год заявку на получение почетного статуса столицы торжеств подают сразу несколько регионов. Такой формат был выбран не случайно. Главная его цель — обратить внимание не только на республику в целом, но и на развитие отдельных ее муниципальных образований.

В 2021 году высокая честь быть центром празднеств выпала Калевальскому району.

Важно! По сообщениям пресс-службы правительства региона, в связи с не самой благополучной эпидемиологической обстановкой ответственными лицами было принято решение перенести торжества на 11 сентября. Подробная программа предстоящих мероприятий будет озвучена позже.

Ежегодно район-победитель традиционно получает крупные денежные дотации из республиканского бюджета, которые идут не только на праздничные декорации и организацию концертов и салютов, но и на благоустройство. Например, в Калевальском районе был произведен масштабный ремонт автомобильных дорог и пешеходных зон. Так что получается, что День Карельской республики — праздник не только интересный, но и полезный для развития отдельных территориальных единиц региона.

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Как планируется отметить День Карелии в 2021 году

Несмотря на то, что окончательная программа мероприятий еще не утверждена из-за переноса торжеств на более поздний срок, уже сейчас можно сказать, что отметить главный республиканский праздник планируется с размахом. Власти активно приводят в порядок вверенные территории, закупается все необходимое для организации зон отдыха и проведения традиционной ремесленной ярмарки.

На улицах будут организованы многочисленные развлекательные площадки для взрослых и детей, запланировано проведение концертов с участием местных коллективов и гостей из соседних регионов, а также театрализованных представлений, шествий и флешмобов. Для жителей и туристов установят передвижные точки питания.

В Доме инженера Моберга, который считается одной из главных достопримечательностей поселка Калевала и его историческим центром, пройдут художественные выставки, в том числе посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Большое значение при организации торжеств уделяется колориту традиций коренных народов Карелии. Недаром 2021-й был объявлен Годом карельских рун, что определило всю дальнейшую концепцию мероприятий. Артисты Национального театра Карелии покажут увлекательнейший спектакль по мотивам карело-финского народного поэтического эпоса «Калевала», который состоит из полусотни рунических песен. Гостям фестиваля будет предоставлена уникальная возможность максимально близко познакомиться с традициями, языком и фольклором прекрасной местной земли.

Завершить праздничные гуляния планируется салютом.