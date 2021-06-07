Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021

Вашингтон, 7 июня. Компания Apple представила операционные системы (ОС) iOS 15 и iPadOS 15 на конференции WWDC 2021.

ОС iOS 15 подверглась множеству обновлений. В приложение для общения FaceTime добавили несколько функций, которых ранее не было. iPhone научился делать акцент на голосе говорящего человека, также теперь во время звонка в портретном режиме будет размытый фон. iOS получила способность считывать текст через камеру или на снимках. Также у смартфонов появится функция поиска объектов на фотографиях.

Новая ОС iPadOS для планшетов также претерпела большие изменения. Теперь станет возможным свободное размещение виджетов на рабочем столе. Также появилась и "Библиотека приложений", которая ранее была в iOS. Открытое бета-тестирование новых ОС начнется уже в июне, а релиз iOS15 iPadOS 15 ожидается в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось, что пользователям Apple Music станет доступно прослушивание музыкальных композиций в высоком качестве. Обновления выложили в свободный доступ для скачки после начала WWDC 2021.