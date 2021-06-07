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07 июня 22:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
Все новости

Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно

Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
pixabay.com

Москва, 7 июня. Блогерша Шантель Мила из Австралии в своем аккаунте в Tik-Tok показала эффективный способ, как вывести масляные пятна с белой одежды.

Девушка кладет под испачканную ткань картон, затем наносит на пятно жидкое мыло и небольшое количество пищевой соды. Следует немного потереть пятно жесткой щеткой. Спустя пять минут вещь нужно постирать.

Автор видеоролика убеждает, что данный способ поможет избавиться от пятен на любой одежде. Подписчики поблагодарили Шантель Милу и подтвердили, что лайфхак действительно рабочий.

Недавно блогерша показала способ узнать об окончании срока годности подушки. В своем видео она сложила подушку пополам и подождала 30 секунд. После нужно пронаблюдать, как быстро изделие придет в исходное состояние. Если подушка новая, то края будут отскакивать и резко выпрямляться. Если нет — значит ее пора менять.

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одежда пятно стирка
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