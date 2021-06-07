Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно

Москва, 7 июня. Блогерша Шантель Мила из Австралии в своем аккаунте в Tik-Tok показала эффективный способ, как вывести масляные пятна с белой одежды.

Девушка кладет под испачканную ткань картон, затем наносит на пятно жидкое мыло и небольшое количество пищевой соды. Следует немного потереть пятно жесткой щеткой. Спустя пять минут вещь нужно постирать.

Автор видеоролика убеждает, что данный способ поможет избавиться от пятен на любой одежде. Подписчики поблагодарили Шантель Милу и подтвердили, что лайфхак действительно рабочий.

Недавно блогерша показала способ узнать об окончании срока годности подушки. В своем видео она сложила подушку пополам и подождала 30 секунд. После нужно пронаблюдать, как быстро изделие придет в исходное состояние. Если подушка новая, то края будут отскакивать и резко выпрямляться. Если нет — значит ее пора менять.