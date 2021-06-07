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Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
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Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
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Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
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21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
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Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии

  /   Обновлено: 07 июня 2021 21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 7 июня. Оскорбительные нападки актрисы Юлии Ауг на простых россиян после провала фильма о протестах в Белоруссии вызвали бурную реакцию общественности.

Юлия Ауг заслужила репутацию скандальной актрисы задолго до переезда в Прибалтику и подготовки там фильма «Minsk», посвященного массовым беспорядкам после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году. Кино о Белоруссии снималось в Эстонии с привлечением актеров из Литвы и Латвии и не понравилось отечественной критике и зрителям.

Сама Ауг получила в «правдивой» и «документально точной» ленте главную роль. Однако кино не завоевало широкого зрителя, а авторитетные кинокритики даже не удостоили «Minsk» своим вниманием. Вскоре Ауг обрушилась с оскорблениями на простых россиян, бросаясь в них необоснованными обвинениями и нецензурной бранью, за что получила решительный отпор.

«Что же у вас такая истерика? Успокойтесь, пожалуйста. Если фильм хороший — выложите его в Сеть, и он завоюет свою аудиторию. Он дорогу к зрителю найдет. А если он плохой, то, как бы вы ни пытались истерить, вам ничего не поможет», — обратился к актрисе журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Пользователи, обсуждавшие вместе с Соловьевым инцидент, также присоединились к дискуссии. По их единогласному мнению, актрисе, столько нелестно отзывающейся о «кровавом Мордоре», лучше зарабатывать деньги не в этом самом «Мордоре», а в другом месте, например, в Прибалтике.

«Юлии Ауг после таких заявлений придется зарабатывать деньги в родной Прибалтике, а не в ненавистной России», — «выгнала» Ауг Natalia Hökmark.

«Как АУГнется, так и откликнется, так что не обижайся, дамочка, если прилетит ответка», — скаламбурила Лора Ло.

Припомнили Ауг и ее прибалтийские корни, и одиозные политические взгляды. Читатели вспомнили, что актриса поддерживала Евромайдан на Украине в 2014 году и предложили отправиться на заработки не только в Прибалтику но и туда.

«Она поддерживала Украину в 2014 г., так что гоните ее к нам! Пусть тут поддерживает американскую демократию,у нас классно», — насмешливо пишет из Украины Елена Смирнова.

«Ауг так гордится своими эстонскими корнями и тем, что у неё ни капли русской крови, может тогда пусть снимет фильм, как её дедушка-революционер бежал из «свободной» Эстонии в Россию и начал работать на советскую власть? А то про Белоруссию снимают, а про себя? Или это другое?» — риторически спрашивает Светлана Лунева.

Ранее в прибалтийском направлении отправилась другая известная актриса — Чулпан Хаматова. Однако актрисе «латышская подстава» обошлась неожиданно дорого — вскоре после покупки земли в «поселке миллионеров» в сотне километров от Риги выяснилось, что теперь Хаматовой придется платить круглую сумму денег на продление ВНЖ.

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белоруссия кино скандал соловьев протесты беспорядки соцсети юлия ауг пользователи ауг
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