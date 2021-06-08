Почему мы отмечаем Всемирный день океанов

8 июня во всем мире отмечается важный экологический праздник — Всемирный день океанов (World Oceans Day). Памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году, и с тех пор проходит официально на высшем международном уровне.

День океанов затрагивает огромное количество людей, так или иначе имеющих к нему отношение: ученых-экологов, ихтиологов, океанологов, сотрудников аквариумов, зоопарков и дельфинариев. Широкой же общественности праздник в очередной раз напоминает о фундаментальной роли Мирового океана в жизни планеты и необходимости объединения усилий в деле его сохранности и защиты.

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Сегодня важнейшая часть земной биосферы особенно нуждается в нашей поддержке и заботе. По данным на 2018 год, лишь 13% акватории Мирового океана остались нетронутыми деятельностью человека. Загрязнение пластиком, отходами производства и токсичными веществами, истощение популяций крупной рыбы, уничтожение коралловых рифов — экологи не зря бьют тревогу, ведь ситуация в действительности плачевная.

И в первую очередь для нас самих, ведь именно океан производит почти 50% кислорода на планете, а также является основным источников белка для более чем миллиарда людей в мире. Сложно переоценить и социально-экономическую роль экосистемы в жизни людей. По оценкам, к 2030 году в отраслях, связанных с океаном, будут заняты не менее 40 миллионов человек.

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Каждый год мероприятия, организуемые под эгидой Всемирного дня океанов, посвящены определенной теме, и в этот раз она звучит как никогда актуально — «Океан: жизнь и средства к существованию». К слову, в 2021 году стартует и Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития — программа, призванная укрепить международное сотрудничество в области научных исследований и инновационных технологий, которые должны связать науку об океане с потребностями общества. Возможно, это новый шанс человечества на сохранение бесценных ресурсов природы для жизни будущих поколений.