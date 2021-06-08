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08 июня 01:35
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новостей
01:30
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:28
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
00:53
Политика
Блинкен составит компанию Байдену на переговорах с Путиным в Женеве
00:43
Общество
«Почта России» планирует запустить бренд для продажи продуктов
00:41
Экономика
Росстат: республики Северного Кавказа оказались в топе «безработных» регионов РФ
00:37
Политика
Сербия отказалась вводить санкции против России ради вступления в Евросоюз
00:34
Политика
Сербия назвала условие отказа от COVID-паспортов
00:32
Экономика
Отказ ФНБ от доллара может обогатить инвесторов в золото
00:32
Происшествия
Водитель специально сбил мусульманскую семью в Канаде
00:30
Общество
Почему мы отмечаем Всемирный день океанов
00:23
Политика
Глава парламента Сербии пожелал Путину и Байдену успеха в июньской встрече
00:19
Наука
Парижские ученые указали на способность возбудителя коклюша вызывать целлюлит
00:09
Армия
Обозревателя NI заинтересовала новая российская снайперская винтовка
00:05
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга остановлено
00:05
Политика
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Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено
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Почему мы отмечаем Всемирный день океанов

Общество
Почему мы отмечаем Всемирный день океанов
pixabay.com  / 

8 июня во всем мире отмечается важный экологический праздник — Всемирный день океанов (World Oceans Day). Памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году, и с тех пор проходит официально на высшем международном уровне.

День океанов затрагивает огромное количество людей, так или иначе имеющих к нему отношение: ученых-экологов, ихтиологов, океанологов, сотрудников аквариумов, зоопарков и дельфинариев. Широкой же общественности праздник в очередной раз напоминает о фундаментальной роли Мирового океана в жизни планеты и необходимости объединения усилий в деле его сохранности и защиты.

Почему мы отмечаем Всемирный день океанов
pixabay.com  / 

Сегодня важнейшая часть земной биосферы особенно нуждается в нашей поддержке и заботе. По данным на 2018 год, лишь 13% акватории Мирового океана остались нетронутыми деятельностью человека. Загрязнение пластиком, отходами производства и токсичными веществами, истощение популяций крупной рыбы, уничтожение коралловых рифов — экологи не зря бьют тревогу, ведь ситуация в действительности плачевная.

И в первую очередь для нас самих, ведь именно океан производит почти 50% кислорода на планете, а также является основным источников белка для более чем миллиарда людей в мире. Сложно переоценить и социально-экономическую роль экосистемы в жизни людей. По оценкам, к 2030 году в отраслях, связанных с океаном, будут заняты не менее 40 миллионов человек.

Почему мы отмечаем Всемирный день океанов
freepik.com  /  Francesco Ungaro

Каждый год мероприятия, организуемые под эгидой Всемирного дня океанов, посвящены определенной теме, и в этот раз она звучит как никогда актуально — «Океан: жизнь и средства к существованию». К слову, в 2021 году стартует и Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития — программа, призванная укрепить международное сотрудничество в области научных исследований и инновационных технологий, которые должны связать науку об океане с потребностями общества. Возможно, это новый шанс человечества на сохранение бесценных ресурсов природы для жизни будущих поколений.

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праздники экология мировой океан
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