Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году

Вашингтон, 7 июня. Доступный смартфон от Samsung и флагман от OnePlus вошли в список рекомендуемых для приобретения смартфонов, сообщает Android Authority.

Журналисты издания отмечают, что в текущем году необязательно приобретать только актуальные гаджеты. Покупка прошлогодних устройств поможет сэкономить много денег, утверждают они.

Так, в список рекомендуемых устройство попал Samsung Galaxy S20 FE. Составители рейтинга назвали его одним из лучших девайсов 2020 года. Гаджет обладает емким аккумулятором, настоящим телеобъективом и имеет слот под карту памяти.

Также в список попали LG V60 и Sony Xperia 5 II и OnePlus 8 Pro. Составители их назвали подходящими на замену популярным гаджетам.

Ранее Google показала новый Android 12 на конференции для разработчиков. Новая ОС будет фокусироваться на потребностях юзера и адаптироваться под них.