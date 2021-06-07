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новостей
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Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
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Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны

Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
Global Look Press  /  © / Xinhua

Кампала, 7 июня. Президент Уганды Йовери Мусевени пообещал вооружить сотрудников дорожной полиции после покушения на министра труда и транспорта Катумбу Вамалу, произошедшего первого июня.

Катумба в служебном Land Cruiser V8 направлялся на похороны тещи. На окраине Кампалы к машине приблизились несколько мотоциклов, на каждом из которых было по два человека. Злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия, в результате чего погибли водитель и дочь Катумбы, находившиеся вместе с ним в автомобиле. Сам министр получил легкие ранения, а его телохранитель остался цел.

В телевизионном обращении к нации президент Уганды рассказал, что нападавшие, скрываясь с места происшествия, столкнулись с офицером дорожной полиции, но он не смог задержать злоумышленников, поскольку не носил оружия. Мусевени заявил, что власти республики извлекут урок из произошедшего.

«Эти люди, которые напали на генерала Катумбу, встретили полицейского, но правоохранитель не был вооружен. Вот почему они убежали. Преступники воспользовались нашей халатностью. Но теперь они предупредили нас. Сотрудники дорожной полиции будут вооружены или станут работать в паре с вооруженными людьми», — подчеркнул Мусевени.

Министр Катумба, занимавший ранее пост командующего армией, заявил, что не имеет представления о мотивах нападавших. В свою очередь угандийский президент сообщил, что личности нападавших пока не установлены, однако служба безопасности уже продвинулась в их поисках.

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Все новости / Африка / Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
африка уганда
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