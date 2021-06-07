Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны

Кампала, 7 июня. Президент Уганды Йовери Мусевени пообещал вооружить сотрудников дорожной полиции после покушения на министра труда и транспорта Катумбу Вамалу, произошедшего первого июня.

Катумба в служебном Land Cruiser V8 направлялся на похороны тещи. На окраине Кампалы к машине приблизились несколько мотоциклов, на каждом из которых было по два человека. Злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия, в результате чего погибли водитель и дочь Катумбы, находившиеся вместе с ним в автомобиле. Сам министр получил легкие ранения, а его телохранитель остался цел.

В телевизионном обращении к нации президент Уганды рассказал, что нападавшие, скрываясь с места происшествия, столкнулись с офицером дорожной полиции, но он не смог задержать злоумышленников, поскольку не носил оружия. Мусевени заявил, что власти республики извлекут урок из произошедшего.

«Эти люди, которые напали на генерала Катумбу, встретили полицейского, но правоохранитель не был вооружен. Вот почему они убежали. Преступники воспользовались нашей халатностью. Но теперь они предупредили нас. Сотрудники дорожной полиции будут вооружены или станут работать в паре с вооруженными людьми», — подчеркнул Мусевени.

Министр Катумба, занимавший ранее пост командующего армией, заявил, что не имеет представления о мотивах нападавших. В свою очередь угандийский президент сообщил, что личности нападавших пока не установлены, однако служба безопасности уже продвинулась в их поисках.