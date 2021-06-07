Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Кампала, 7 июня. Президент Уганды Йовери Мусевени приостановил работу школ и религиозных собраний, а также запретил передвигаться на общественном транспорте из-за рекордного количества заболевших коронавирусом за год.

Мусевени объявил об этом в ходе телевизионного обращения, после сообщения Министерства здравоохранения о 1259 новых случаях заражения инфекцией. Федеральный орган называет вспышку показательным всплеском заболеваемости.

Глава Уганды также заявил, что COVID-19 сильнее всего поразил население столицы. Медицинские службы Кампалы принимали в среднем от 500 пациентов в день. Мусевени обвинил жителей республики в несоблюдении мер профилактики распространения коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что Пекин предоставил Уганде экспериментальную партию вакцины против COVID-19, а власти страны испытали ее на китайских гражданах, проживающих в африканском государстве.