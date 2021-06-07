Каждый из нас хоть раз слышал историю о Вавилонской башне. Согласно библейскому преданию люди раньше являли собой один народ и говорили на одном языке. Однажды люди задумали построить башню — самую высокую на земле, до самого неба. Но бог не захотел такого строительства. Он сделал так, что люди заговорили на разных языках и не смогли продолжать строить, так как перестали друг друга понимать.

Правда это или нет, а профессия переводчика одна из самых важных. В чем суть профессии и где этому учиться, рассмотрим в статье.

Немного истории

Переводчики, раньше их называли «толмачи», кажется, были всегда. В самом деле, с древних времен люди открывали для себя новые земли, воевали, торговали, устанавливали дипломатические отношения. Тогда переводчиками часто были пленные правители и их приближенные. Это были образованные люди, которые не только знали несколько языков, но умели себя вести. А потому выступали одновременно и переводчиками, и дипломатами.

В Средние века центром образованности были, конечно, монастыри. Монахи собирали огромные библиотеки, много переводили с разных языков и переписывали, особое внимание уделяли сохранности имеющихся книг.

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Чем больше государств появлялось на карте, чем больше земель завоевывал человек (вспомним Великие географические открытия), тем более востребованной становилась профессия переводчика. Ведь с жителями колоний и новых земель необходимо договариваться. И даже если происходит военный конфликт, очевидно, что он не может длиться вечно. А значит, снова нужно садиться за стол переговоров.

В России первым переводчиком считается Максим Грек. Он прибыл в Москву из Афонского монастыря (Греция) по приглашению царя Василия III. Греческий переводчик очень быстро освоил старославянский язык и за время своего пребывания сформировал целую княжескую библиотеку, а также перевел большое количество книг для богослужения.

Виды перевода

Для начала можно выделить два основных вида перевода: письменный и устный. Письменный в свою очередь делится на технический и художественный. А устный — на последовательный и синхронный. Разберем каждый чуть подробнее.

• Художественный перевод не нуждается в представлении. Это вся иностранная литература — художественная или нон-фикшн, стихи и проза. Здесь требуется, во-первых, отличное знание иностранного языка. Во-вторых, что немаловажно, прекрасное владение родным языком.

Любой, кто интересуется этим вопросом, знает имена Норы Галь и Корнея Чуковского. «Слово живое и мертвое» и «Высокое искусство» — настольные книги не только начинающего, но и опытного переводчика. Безупречное чувство стиля, прекрасное владение литературными приемами, чуткость и внимательность к родному языку — вот главные требования к желающим переводить художественную литературу.

• Технический перевод требует несколько иных навыков. Здесь вам вряд ли пригодится чтение на досуге Пушкина и Чехова. Помимо знания родного и иностранного языка, нужны знания в той области, в которой вы собираетесь работать.

Переводите ли вы инструкцию к газовому котлу или схему разводки электричества. А может быть, полное медицинское обследование? В любом случае вы должны владеть терминологией и уметь читать профессиональную литературу по теме как на родном, так и на иностранном языке.

• Устный последовательный перевод: спикер говорит, переводчик переводит. Сложность напрямую зависит от темы. Будет ли это вступительная речь перед коллективом или доклад на тему финансовых показателей, в любом случае задача переводчика — внимательно слушать (цифры лучше записывать) и потом перевести это на другой язык.

Совет начинающим: не стесняйтесь деликатно модерировать спикера. Если он увлекся, дайте понять, что вам нужна пауза, чтобы перевести сказанное.

• Устный синхронный перевод — самый, пожалуй, сложный вид перевода. Задача переводчика — переводить одновременно с речью спикера. Времени на раздумья и поиск подходящего эквивалента нет. Аудитория в наушниках смотрит на выступающего, а слушает вас. Этот вид перевода, кроме профессиональных навыков, требует высокой концентрации, находчивости, спокойствия и выдержки.

Где учиться и какие предметы сдавать

Официально этот предмет называется «Перевод и переводоведение». Это в первую очередь прерогатива лингвистического вуза. Например, Московского государственного лингвистического университета. Кроме того, такое отделение есть в МГУ, а также в крупных региональных вузах. Таких как Национальный исследовательский Томский государственный университет, Кубанский государственный университет и другие. Можно поступать в вуз, где обучение по этой специальности проходит на платной основе: РГГУ, РГСУ и другие.

При поступлении нужно будет сдавать следующие предметы: обязательно русский язык и иностранный язык (чаще всего английский, французский, немецкий). Далее, в зависимости от выбранных учебных заведений: литературу, историю или обществознание.

В зависимости от специализации самого вуза, в обучении может быть сделан акцент на военной сфере, техническом переводе или сфере дипломатических отношений.

В программу могут входить такие предметы, как теория межкультурной коммуникации, информационные технологии в области перевода, прикладная лингвистика.

Учиться переводу можно и в качестве второго высшего образования, например, в Институте иностранных языков Российского университета дружбы народов. Или получить квалификацию, закончив спецкурс в языковой школе.

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Сколько зарабатывает переводчик в России

Уровень зарплаты зависит от многого: вида перевода, опыта, выбранного языка и т.д. Также нужно понимать, если вы работаете в крупной компании или в серьезной государственной структуре — у вас есть гарантированный и стабильный доход (не говоря об оплачиваемых отпусках и больничных). Если вы приняли решение стать фрилансером, то заказчиков нужно искать самому. В этом случае действует старая истина «сколько поработал — столько заработал».

Ваша уникальность, как специалиста тоже имеет значение. Очевидно, что «англичане» более востребованы, так как английский язык — международный. Но и конкуренция большая. А вот китайский или японский нужны далеко не везде, но ценятся такие языки выше. Кроме того, уникальность — это и сфера, в которой вы работаете. Найти грамотного, квалифицированного медицинского переводчика, например, с французского языка не так-то просто.

Самые низкие расценки - в бюро переводов. Там специализируются на переводе разного рода документов: доверенностей, договоров купли-продажи, личных документов. В среднем страница стоит около 200-250 рублей. Если переводить по восемь страниц в день, получается 1600 рублей. При стандартном месяце в 21-22 рабочих дня, зарплата будет около 35 тыс. рублей. Однако, помним про уникальность языка, с которым вы работаете.

В крупных российских и иностранных компаниях, где требуется и письменный и устный перевод зарплаты выше. В Москве речь идет о 60 тыс. — 70 тыс. рублей. Гид-переводчик зарабатывает около 35 тыс. — 40 тыс. рублей.

Отметим, что это очень усредненные цифры по стране. В Москве и Санкт-Петербурге зарплаты традиционно выше.

Пару слов в заключении

Как и любая профессия, эта требует высокого профессионализма и постоянного совершенствования своих навыков. В письменном переводе главное — скорость и качество. Поэтому даже если вы уверены во втором, тренируйте первое. Осваивайте переводческие системы, которые оптимизируют и ускоряют процесс.

Если вы решили стать синхронистом, это также потребует постоянных практик и тренировок, чтобы оставаться в форме.

Профессия переводчика, безусловно, интересная, востребованная и уважаемая. Но и подходить к ней нужно с полной ответственностью и отдачей.