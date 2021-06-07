Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа

Ниамей, 7 июня. Боевики ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) совершили нападение на казармы правительственной армии Нигера, что привело к гибели и ранениям нескольких военнослужащих.

Инцидент произошел недалеко от города Диффа на юго-востоке страны. Помимо прочего, радикалы захватили три бронеавтомобиля, различные виды оружия и боеприпасы.

Ранее возле населенного пункта произошел аналогичный случай атаки радикалов из группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) на полицию, которая дислоцировалась на пограничном контрольно-пропускном пункте Нигера и Нигерии.

Диффа по праву может считаться самым опасным местом в африканской республике. Здесь постоянно ощущается присутствие террористических группировок. В начале апреля боевики напали на служащих национальной армии, в ходе перестрелки четверо из них погибли.

1 Организация запрещена на территории РФ.