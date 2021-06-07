Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19

Кигали, 7 июня. Столичный аэропорт Руанды приступил к использованию специально обученных собак для выявления больных COVID-19 среди прибывающих пассажиров.

Новая система позволит избавить людей от традиционного забора анализов с помощью ватных тампонов. На процедуру уходит всего несколько минут. Специальными хлопчатобумажными салфетками у пассажиров собирают образцы пота, которые отправляют в отдельное помещение, где их обнюхивает четвероногий контролер.

Такой метод обеспечивает сравнимую с традиционными тестами точность, однако отнимает значительно меньше времени и обходится гораздо дешевле.

Первые пять ищеек приобретены у компании Police Dogs Centre Holland B. V., которая занимается тренировками собак для работы в полиции, таможенных службах и охранных организациях.

Обучение кинологов и животных проводилось немецкой фирмой Kynoscience. Глава компании Ганс Эбберс отметил, что нет какой-либо особой породы собак, демонстрирующих повышенную чувствительность к коронавирусу, однако некоторые особи оказываются талантливее других.

По данным Африканского центра по контролю заболеваний (Africa CDC), к началу недели в Руанде зафиксировано 27 245 случаев инфицирования COVID-19. 26 225 пациентов выздоровели, 360 — скончались.