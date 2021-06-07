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22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
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Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
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21:40
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Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
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Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений

Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 июня. Ревизия Украиной Минских соглашений неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров своим коллегам из Германии и Франции Хайко Маасу и Жан-Иву Ле Дриану.

Лавров подчеркнул безальтернативность Минских соглашений в ходе телефонного разговора с главами МИД Франции и Германии. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.

«Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», — сказано в сообщении.

Более того, глава МИД РФ назвал недопустимой дискриминацию русскоязычных граждан в Украине. Также он подчеркнул недопустимость насильственной украинизации киевскими властями национальных меньшинств, потакания неонацистам и подавления политических оппонентов и СМИ.

Украина не пытается скрыть намерения изменить минские договоренности на иной формат, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подготовка встречи лидеров «нормандского формата» идет «очень-очень вязко», подчеркнул представитель Кремля. Стороны обязаны проделать «домашнюю работу» перед организацией подобного саммита. Украина в этом формате настроена на подмену Минских соглашений, отметил Песков.

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Все новости / Политика / Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
Киев минские соглашения лавров
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