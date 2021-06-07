Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений

Москва, 7 июня. Ревизия Украиной Минских соглашений неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров своим коллегам из Германии и Франции Хайко Маасу и Жан-Иву Ле Дриану.

Лавров подчеркнул безальтернативность Минских соглашений в ходе телефонного разговора с главами МИД Франции и Германии. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.

«Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», — сказано в сообщении.

Более того, глава МИД РФ назвал недопустимой дискриминацию русскоязычных граждан в Украине. Также он подчеркнул недопустимость насильственной украинизации киевскими властями национальных меньшинств, потакания неонацистам и подавления политических оппонентов и СМИ.

Украина не пытается скрыть намерения изменить минские договоренности на иной формат, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подготовка встречи лидеров «нормандского формата» идет «очень-очень вязко», подчеркнул представитель Кремля. Стороны обязаны проделать «домашнюю работу» перед организацией подобного саммита. Украина в этом формате настроена на подмену Минских соглашений, отметил Песков.