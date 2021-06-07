Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка

Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ведущего программы «Что? Где? Когда?» и знатока клуба Андрея Козлова.

Ранее сообщалось, что президент России наградил хоккеиста Павла Буре медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Вручение прошло на гала-матче Ночной хоккейной лиги, который состоялся в Сочи. Президент подписал указ о награждении орденом хоккеиста в конце марта текущего года.

Представитель Рязанской области хоккеист-любитель Олег Смирнов также был награжден Путиным перед игрой. Ему достался приз за верность любительскому хоккею.