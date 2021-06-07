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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
Все новости

Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка

Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ведущего программы «Что? Где? Когда?» и знатока клуба Андрея Козлова.

Ранее сообщалось, что президент России наградил хоккеиста Павла Буре медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Вручение прошло на гала-матче Ночной хоккейной лиги, который состоялся в Сочи. Президент подписал указ о награждении орденом хоккеиста в конце марта текущего года.

Представитель Рязанской области хоккеист-любитель Олег Смирнов также был награжден Путиным перед игрой. Ему достался приз за верность любительскому хоккею.

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путин орден крюк
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