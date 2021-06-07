Политолог обрушился с критикой на поляков за нежелание помнить уроки ВОВ

Москва, 7 июня. Лозунг на новой форме сборной Украины по футболу является откровенно националистическим. Об этом заявил политолог Сергей Михеев в эфире программы «Железная логика».

Рассуждая о фашистских настроениях в украинском обществе, политолог Сергей Михеев во время эфира на радиостанции Вести FM напомнил, что популярное на Украине выражение «Слава Украине, героям слава!» было лозунгом карателей, служивших в дивизии СС «Галичина».

«Это все равно, если бы сборная Германии вышла, например, с надписью «Deutschland über alles» (Германия превыше всего – слова из нацистского гимна, примеч.ред.), это ровно то же самое. Даже не буду вспоминать личностей каких-то, но «Deutschland über alles» — это совершенно однозначно полный аналог того, что означает «Слава Украине, героям слава!». Это абсолютный аналог! Как вы себе это видите, если бы сборная Германии взяла бы и вышла в таких футболках?», — возмущается политолог.

Михеев обратился к жителям Польши с вопросом — знают ли они чей лозунг нанесен на форму украинской сборной? Польская футбольная команда будет принимать участие в Чемпионате Европы по футболу.

«Вы — поляки, не знаете чей это лозунг? Разве вы не знаете, господа поляки, чей это лозунг «Слава Украине, героям слава!»? Это лозунг бандеровцев, которые убивали поляков тысячами. И польских женщин, и польских стариков, и детей на штыки поднимали. Вы разве этого не знаете?!» — не унимался политолог.

По мнению Михеева, поляки «поймали тишину» и будут делать вид, что все хорошо.

«А что будет, если вам придется встречаться с ними в одном из матчей? Как вы будете на это смотреть, если у них будет на груди или на футболках все это написано? Вот и вся ваша вонючая принципиальность, вот и вся ваша национальная гордость. Вот и все дела, все это для дураков!», — заключил эксперт.

Сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы в новой форме. На ней изображена карта страны с очертаниями Крыма, и присутствует надпись: «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Лозунг «Слава Украине, героям слава!» использовался членами бандеровской Организации украинских националистов (ОУН1, организация запрещена в России).

Ранее ФАН писал о том, что депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020.

1 Организация запрещена на территории РФ.