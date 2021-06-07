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новостей
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
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Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
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21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
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Общество
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Политолог обрушился с критикой на поляков за нежелание помнить уроки ВОВ

  /   Обновлено: 07 июня 2021 22:16
Политика
Политолог обрушился с критикой на поляков за нежелание помнить уроки ВОВ
facebook.com  /  Андрей Павелко

Москва, 7 июня. Лозунг на новой форме сборной Украины по футболу является откровенно националистическим. Об этом заявил политолог Сергей Михеев в эфире программы «Железная логика».

Рассуждая о фашистских настроениях в украинском обществе, политолог Сергей Михеев во время эфира на радиостанции Вести FM напомнил, что популярное на Украине выражение «Слава Украине, героям слава!» было лозунгом карателей, служивших в дивизии СС «Галичина».

«Это все равно, если бы сборная Германии вышла, например, с надписью «Deutschland über alles» (Германия превыше всего – слова из нацистского гимна, примеч.ред.), это ровно то же самое. Даже не буду вспоминать личностей каких-то, но «Deutschland über alles» — это совершенно однозначно полный аналог того, что означает «Слава Украине, героям слава!». Это абсолютный аналог! Как вы себе это видите, если бы сборная Германии взяла бы и вышла в таких футболках?», — возмущается политолог.

Михеев обратился к жителям Польши с вопросом — знают ли они чей лозунг нанесен на форму украинской сборной? Польская футбольная команда будет принимать участие в Чемпионате Европы по футболу.

«Вы — поляки, не знаете чей это лозунг? Разве вы не знаете, господа поляки, чей это лозунг «Слава Украине, героям слава!»? Это лозунг бандеровцев, которые убивали поляков тысячами. И польских женщин, и польских стариков, и детей на штыки поднимали. Вы разве этого не знаете?!» — не унимался политолог.

По мнению Михеева, поляки «поймали тишину» и будут делать вид, что все хорошо.

«А что будет, если вам придется встречаться с ними в одном из матчей? Как вы будете на это смотреть, если у них будет на груди или на футболках все это написано? Вот и вся ваша вонючая принципиальность, вот и вся ваша национальная гордость. Вот и все дела, все это для дураков!», — заключил эксперт.

Сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы в новой форме. На ней изображена карта страны с очертаниями Крыма, и присутствует надпись: «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Лозунг «Слава Украине, героям слава!» использовался членами бандеровской Организации украинских националистов (ОУН1, организация запрещена в России).

Ранее ФАН писал о том, что депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Политолог обрушился с критикой на поляков за нежелание помнить уроки ВОВ
сборная украины по футболу новая форма с экстремистским лозунгом
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