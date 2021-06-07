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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Глава МИД ЦАР осудила санкции Франции и рассказала про конфликт с Чадом

ЦАР
Глава МИД ЦАР осудила санкции Франции и рассказала про конфликт с Чадом
facebook.com  /  @maecentrafrique

Банги, 7 июня. Журналисты российского издания «Sputnik» взяли интервью у министра иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон.

Корреспонденты агентства спросили главу МИД о недавнем вооруженном конфликте на границе ЦАР и Чада. Байпо-Темон заявила, что этот вопрос уже решается высшими должностными лицами. Также чиновники договорились о формировании независимой международной комиссии, которая призвана расследовать данный инцидент.

«Мы договорились о создании беспристрастной международной комиссии, которая тщательно расследует это происшествие и найдет виновных», рассказала министр.

Ранее сообщалось о перестрелке между центральноафриканскими и чадскими пограничниками. В ходе боестолкновения погибли военнослужащие двух республик. Чад обвинил ЦАР в нападении на национальную армию. Однако свидетели этого события опровергли данную информацию и заявили о том, что Вооруженные силы Центральноафриканской Республики атаковали боевиков, которые грабили и убивали местное население.

Байпо-Темон также пожаловалась на то, что Франция перестала выделять финансирование ЦАР.

«Французская Республика объявила о приостановке финансовой поддержки в то время, когда ЦАР нуждается в этой помощи», — поделилась глава МИД.

Министра также спросили о задачах, которые она поставила перед государственным органом на ближайшее будущее. Байпо-Темон сообщила о необходимости продвижения интересов ЦАР в экономической области посредством расширения сотрудничества с другими державами.

 

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Все новости / ЦАР / Глава МИД ЦАР осудила санкции Франции и рассказала про конфликт с Чадом
мид цар байпо-темон
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