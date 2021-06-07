Глава МИД ЦАР осудила санкции Франции и рассказала про конфликт с Чадом

Банги, 7 июня. Журналисты российского издания «Sputnik» взяли интервью у министра иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон.

Корреспонденты агентства спросили главу МИД о недавнем вооруженном конфликте на границе ЦАР и Чада. Байпо-Темон заявила, что этот вопрос уже решается высшими должностными лицами. Также чиновники договорились о формировании независимой международной комиссии, которая призвана расследовать данный инцидент.

«Мы договорились о создании беспристрастной международной комиссии, которая тщательно расследует это происшествие и найдет виновных», — рассказала министр.

Ранее сообщалось о перестрелке между центральноафриканскими и чадскими пограничниками. В ходе боестолкновения погибли военнослужащие двух республик. Чад обвинил ЦАР в нападении на национальную армию. Однако свидетели этого события опровергли данную информацию и заявили о том, что Вооруженные силы Центральноафриканской Республики атаковали боевиков, которые грабили и убивали местное население.

Байпо-Темон также пожаловалась на то, что Франция перестала выделять финансирование ЦАР.

«Французская Республика объявила о приостановке финансовой поддержки в то время, когда ЦАР нуждается в этой помощи», — поделилась глава МИД.

Министра также спросили о задачах, которые она поставила перед государственным органом на ближайшее будущее. Байпо-Темон сообщила о необходимости продвижения интересов ЦАР в экономической области посредством расширения сотрудничества с другими державами.