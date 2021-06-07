Проблему национальных меньшинств на Украине оценили специалисты

Киев, 7 июня. Проблема национальных меньшинств и соблюдения их прав на Украине стоит достаточно остро, об этом не раз заявляли в Евросоюзе и намекали властям, что пора бы заняться ее решением.

В ответ на очередное заявление еврокомиссара Верховная Рада зарегистрировала проект закона о коренных народах Украины. Депутаты предлагают предоставить полные языковые и образовательные права только тем сообществам, которых правительство признает коренными. Украинские эксперты и политологи оценили предполагаемую реакцию Евросоюза на националистскую политику Украины.

С 2014 года Украина идет прямым курсом на нацизм, власти страны нацелены на образование мононационального государства, избавляясь от всего, что не является истинно украинским по их мнению. Таким образом Украина выполняет русофобские указания Запада, на это направлены все функции в государстве, считает политолог Александр Голуб. Евросоюз с его демократическими заявлениями делает вид, что не замечает культурного и языкового преследования нацменьшинств на Украине.

«Полагаю, что никого не должны обманывать звучащие время от времени со стороны Европы ритуальные возгласы о необходимости хотя бы делать вид по соблюдению прав как национальных меньшинств, так и русскоязычного большинства», — заявил Голуб.

Киевские власти видят со стороны Евросоюза заинтересованность только в том, как Украина выполняет указания по противостоянию с Россией, поэтому не стремятся даже сделать вид, что собираются предпринимать какие-то шаги по наведению порядка в этой сфере.

Языковые законы, принятые за последние годы на Украине, не устраивают обе стороны конфликта, считает директор агентства AG group Анна Быкова. Русскоязычные украинцы недовольны, что государственным языком сделали украинский, этот пункт внесен в законопроект Кивалова-Колесниченко. Противоположная сторона заявляет, что для русского языка оставили слишком много лазеек, отметила Быкова. Политолог высказала мнение, что властям невыгодно разрешать этот конфликт, поэтому языковой вопрос на Украине остается в подвешенном состоянии.

«Власть, поставившая себе задачу деградации и населения, и нардепов, заинтересована в языковых спекуляциях и вряд ли будет защищать интересы носителей других языков, кроме титульного», — подытожила Быкова.

На рассмотрение Верховной Рады до сих пор не вынесено ни одного законопроекта о защите прав национальных меньшинств, поэтому неясно, что вообще может быть указано в этом законе, заявил украинский эксперт политическому анализу и управлению Даниил Богатырев. Вполне вероятно, что этот потенциальный закон будет формальным, который никто не планирует исполнять, считает специалист.

«Очередное замечание из Брюсселя будет благополучно проигнорировано. Ведь за ним, увы, не наступит никаких «дисциплинарных» последствий для Киева»,— заявил RuBaltic.Ru социальный аналитик Валерий Плесецкий.

Есть единственный способ заставить Украину принять закон о защите прав нацменьшинств и принудить ее соблюдать его, считает Плесецкий. Это условие необходимо внести в список требований Международного валютного фонда, которые он выдвигает Украине для предоставления кредита. Это мог бы сделать Евросоюз, предоставляя очередной микрозайм Киеву, если бы был заинтересован в решении этой проблемы на Украине, подчеркнул эксперт.

Посетившие Украину французские сенаторы выразили озабоченность усилению неонацистского движения в стране. Политолог Владимир Джаралла удивился такой реакции европейских парламентариев, поскольку Запад в отношении Киева всегда демонстрировал лицемерную позицию и не замечал творимого в стране беспредела.