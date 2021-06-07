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07 июня 22:35
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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Проблему национальных меньшинств на Украине оценили специалисты

Политика
Проблему национальных меньшинств на Украине оценили специалисты
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 июня. Проблема национальных меньшинств и соблюдения их прав на Украине стоит достаточно остро, об этом не раз заявляли в Евросоюзе и намекали властям, что пора бы заняться ее решением.

В ответ на очередное заявление еврокомиссара Верховная Рада зарегистрировала проект закона о коренных народах Украины. Депутаты предлагают предоставить полные языковые и образовательные права только тем сообществам, которых правительство признает коренными. Украинские эксперты и политологи оценили предполагаемую реакцию Евросоюза на националистскую политику Украины.

С 2014 года Украина идет прямым курсом на нацизм, власти страны нацелены на образование мононационального государства, избавляясь от всего, что не является истинно украинским по их мнению. Таким образом Украина выполняет русофобские указания Запада, на это направлены все функции в государстве, считает политолог Александр Голуб. Евросоюз с его демократическими заявлениями делает вид, что не замечает культурного и языкового преследования нацменьшинств на Украине.

«Полагаю, что никого не должны обманывать звучащие время от времени со стороны Европы ритуальные возгласы о необходимости хотя бы делать вид по соблюдению прав как национальных меньшинств, так и русскоязычного большинства», — заявил Голуб.

Киевские власти видят со стороны Евросоюза заинтересованность только в том, как Украина выполняет указания по противостоянию с Россией, поэтому не стремятся даже сделать вид, что собираются предпринимать какие-то шаги по наведению порядка в этой сфере.

Языковые законы, принятые за последние годы на Украине, не устраивают обе стороны конфликта, считает директор агентства AG group Анна Быкова. Русскоязычные украинцы недовольны, что государственным языком сделали украинский, этот пункт внесен в законопроект Кивалова-Колесниченко. Противоположная сторона заявляет, что для русского языка оставили слишком много лазеек, отметила Быкова. Политолог высказала мнение, что властям невыгодно разрешать этот конфликт, поэтому языковой вопрос на Украине остается в подвешенном состоянии.

«Власть, поставившая себе задачу деградации и населения, и нардепов, заинтересована в языковых спекуляциях и вряд ли будет защищать интересы носителей других языков, кроме титульного», — подытожила Быкова.

На рассмотрение Верховной Рады до сих пор не вынесено ни одного законопроекта о защите прав национальных меньшинств, поэтому неясно, что вообще может быть указано в этом законе, заявил украинский эксперт политическому анализу и управлению Даниил Богатырев. Вполне вероятно, что этот потенциальный закон будет формальным, который никто не планирует исполнять, считает специалист.

«Очередное замечание из Брюсселя будет благополучно проигнорировано. Ведь за ним, увы, не наступит никаких «дисциплинарных» последствий для Киева»,— заявил RuBaltic.Ru социальный аналитик Валерий Плесецкий.

Есть единственный способ заставить Украину принять закон о защите прав нацменьшинств и принудить ее соблюдать его, считает Плесецкий. Это условие необходимо внести в список требований Международного валютного фонда, которые он выдвигает Украине для предоставления кредита. Это мог бы сделать Евросоюз, предоставляя очередной микрозайм Киеву, если бы был заинтересован в решении этой проблемы на Украине, подчеркнул эксперт.

Посетившие Украину французские сенаторы выразили озабоченность усилению неонацистского движения в стране. Политолог Владимир Джаралла удивился такой реакции европейских парламентариев, поскольку Запад в отношении Киева всегда демонстрировал лицемерную позицию и не замечал творимого в стране беспредела.

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Все новости / Политика / Проблему национальных меньшинств на Украине оценили специалисты
украина неонацизм русский язык меньшинства
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