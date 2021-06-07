Чад получил первую партию китайской вакцины против коронавируса

Нджамена, 7 июня. Министр здравоохранения Чада объявил о начале кампании по вакцинированию населения республики против коронавирусной инфекции.

Это произошло после того, как власти страны получили первую партию китайской вакцины Sinopharm. Медикамент передали африканскому государству бесплатно, в качестве подарка от Китая.

Одним из первых, кто опробовал этот препарат, стал доктор местной больницы Умару Али. Врачи заявляют, что в первую очередь необходимо защитить медицинский персонал, военных и пожилых людей. Однако они не исключили, что и другие жители смогут пройти вакцинацию в ближайшее время.

«Эта вакцина полезна для всех. Для коронавируса все равны, люди любой религии и этноса. Поэтому я призываю жителей Чада прийти и сделать прививку как можно скорее», — рассказала медсестра Нгасатам Валери.

Министерство здравоохранения уже подтвердило почти пять тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Власти страны принимают довольно радикальные решения, чтобы остановить распространение инфекции. Ранее сообщалось о продлении комендантского часа на территории государства. Несмотря на это, Чад не в состоянии побороть коронавирус без помощи международного сообщества.