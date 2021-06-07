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07 июня 22:35
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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Чад получил первую партию китайской вакцины против коронавируса

Африка
Чад получил первую партию китайской вакцины против коронавируса
pixabay.com  / 

Нджамена, 7 июня. Министр здравоохранения Чада объявил о начале кампании по вакцинированию населения республики против коронавирусной инфекции.

Это произошло после того, как власти страны получили первую партию китайской вакцины Sinopharm. Медикамент передали африканскому государству бесплатно, в качестве подарка от Китая.

Одним из первых, кто опробовал этот препарат, стал доктор местной больницы Умару Али. Врачи заявляют, что в первую очередь необходимо защитить медицинский персонал, военных и пожилых людей. Однако они не исключили, что и другие жители смогут пройти вакцинацию в ближайшее время.

«Эта вакцина полезна для всех. Для коронавируса все равны, люди любой религии и этноса. Поэтому я призываю жителей Чада прийти и сделать прививку как можно скорее», — рассказала медсестра Нгасатам Валери.

Министерство здравоохранения уже подтвердило почти пять тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Власти страны принимают довольно радикальные решения, чтобы остановить распространение инфекции. Ранее сообщалось о продлении комендантского часа на территории государства. Несмотря на это, Чад не в состоянии побороть коронавирус без помощи международного сообщества.

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Все новости / Африка / Чад получил первую партию китайской вакцины против коронавируса
чад коронавирус
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