Россиян предупредили о вреде некоторых продуктов в качестве завтрака

Москва, 7 июня. Завтрак может быть как полезным, так и вредным. С каких продуктов не стоит начинать день, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина.

Покупая творог, важно обращать внимание на его жирность. Выбирать для завтрака жареную пищу также не рекомендуется, рассказала Чехонина в эфире телеканала «Москва 24». В противном случае велик риск набрать лишние килограммы, что в свою очередь может привести к развитию сахарного диабета, атеросклероза и болезни печени. Готовить сырники рекомендуется на масле с низкой жирностью.

Это же правило касается и бекона. Слишком большой уровень жирности продукта может привести к холециститу, панкреатиту и желчнокаменной болезни. От такого образа питания желчный пузырь может начать часто сокращаться, что при наличии камней неизбежно приведет пациента на хирургический стол, предостерегла Чехонина.

Фрукты и ягоды не должны быть основной пищей на завтрак — организму может быть сложно их переварить. Поэтому их лучше добавлять к творогу или йогурту. Полностью обезжиренным завтрак также быть не должен. Организму необходимо определенное количество жиров, чтобы избавиться от желчи.

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