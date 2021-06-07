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Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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07 июня 22:35
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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
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Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
Все новости

Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии

Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
Global Look Press  /  © Femi Ipaye / Xinhua

Абуджа, 7 июня. Нападение боевиков на юго-западе Нигерии унесло жизни 11 мирных граждан. Столкнувшиеся с сопротивлением бандиты также понесли потери.

В субботу, 5 июня, группа вооруженных людей на мотоциклах совершила атаку на город Иганган, расположенный в штате Ойо в 50 км от границы с Бенином. Они вели беспорядочную стрельбу, подожгли несколько зданий, включая дом местного традиционного вождя и заправочную станцию, а также транспортные средства.

Начальник полиции Ойо Нгози Онадеко заявил, что группы бдительности, состоящие из местных жителей, ответным огнем уничтожили нескольких нападавших. Правоохранительные органы разворачивают в регионе мобильные тактические группы, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение правопорядка.

На следующий день в штате Имо на юге Нигерии боевики атаковали полицейский участок, однако попали в засаду национальной армии и полицейского спецназа. Силовики уничтожили пятерых злоумышленников.

Официальный представитель вооруженных сил государства бригадный генерал Мохаммед Ерима рассказал журналистам, что один из ликвидированных радикалов опознан. Им оказался Джозеф Нначи — высокопоставленный член группировки «Коренное население Биафры» (IPOB), ответственный за нападения на правительственные учреждения в южной части Нигерии.

Еще один участник инцидента арестован и, по словам Ерима, дал ценные показания.

Ранее боевики совершили серию атак в центральной части страны, жертвами которых стали не менее 15 человек.

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Все новости / Африка / Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
африка нигерия
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