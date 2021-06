Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии

Абуджа, 7 июня. Нападение боевиков на юго-западе Нигерии унесло жизни 11 мирных граждан. Столкнувшиеся с сопротивлением бандиты также понесли потери.

В субботу, 5 июня, группа вооруженных людей на мотоциклах совершила атаку на город Иганган, расположенный в штате Ойо в 50 км от границы с Бенином. Они вели беспорядочную стрельбу, подожгли несколько зданий, включая дом местного традиционного вождя и заправочную станцию, а также транспортные средства.

Начальник полиции Ойо Нгози Онадеко заявил, что группы бдительности, состоящие из местных жителей, ответным огнем уничтожили нескольких нападавших. Правоохранительные органы разворачивают в регионе мобильные тактические группы, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение правопорядка.

На следующий день в штате Имо на юге Нигерии боевики атаковали полицейский участок, однако попали в засаду национальной армии и полицейского спецназа. Силовики уничтожили пятерых злоумышленников.

