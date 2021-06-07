Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии

Абуджа, 7 июня. Нападение боевиков на юго-западе Нигерии унесло жизни 11 мирных граждан. Столкнувшиеся с сопротивлением бандиты также понесли потери.

В субботу, 5 июня, группа вооруженных людей на мотоциклах совершила атаку на город Иганган, расположенный в штате Ойо в 50 км от границы с Бенином. Они вели беспорядочную стрельбу, подожгли несколько зданий, включая дом местного традиционного вождя и заправочную станцию, а также транспортные средства.

Начальник полиции Ойо Нгози Онадеко заявил, что группы бдительности, состоящие из местных жителей, ответным огнем уничтожили нескольких нападавших. Правоохранительные органы разворачивают в регионе мобильные тактические группы, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение правопорядка.

На следующий день в штате Имо на юге Нигерии боевики атаковали полицейский участок, однако попали в засаду национальной армии и полицейского спецназа. Силовики уничтожили пятерых злоумышленников.

#ICYMI: Five suspects killed as mayhem continues in Imo | The Guardian Nigeria News - Nigeria and World News https://t.co/Ew25Sv7Dot — The Guardian Nigeria (@GuardianNigeria) June 7, 2021

Официальный представитель вооруженных сил государства бригадный генерал Мохаммед Ерима рассказал журналистам, что один из ликвидированных радикалов опознан. Им оказался Джозеф Нначи — высокопоставленный член группировки «Коренное население Биафры» (IPOB), ответственный за нападения на правительственные учреждения в южной части Нигерии.

Еще один участник инцидента арестован и, по словам Ерима, дал ценные показания.

Ранее боевики совершили серию атак в центральной части страны, жертвами которых стали не менее 15 человек.