Старейшины Йоруба требуют снять главу Нигерии с должности и принять новую конституцию

Абуджа, 7 июня. Совет старейшин народа Йоруба в Нигерии призвал президента республики Мохаммада Бухари подать в отставку, а также потребовал от Национального собрания принять новую конституцию.

Представители этнической группы считают, что лидер страны потерпел неудачу в области реформирования экономики, безопасности жизни и имущества граждан.

«Если бы он был моим отцом, я бы попросил его уйти в отставку и отправиться домой отдыхать. Он уже не в состоянии руководить страной», — заявил член совета Кунле Оладжиде.

Инициатива Национального собрания внести поправки в действующую конституцию также не устроила старейшин Йоруба. Оладжиде, как и другие представители африканского народа, возмутился тому, что парламент численностью менее 500 человек имеет право решать вопрос об изменении основного закона страны, когда в Нигерии проживает более 200 миллионов жителей.

По его мнению, внесенные поправки способны наделить правительство еще большей властью, а местное самоуправление опять останется не у дел. В связи с этим совет старейшин потребовал принять новую конституцию, так как документ 1999 года уже устарел.

Однако председатель парламента раскритиковал данную просьбу и сказал, что это не отвечает интересам народа, подчеркнув, что только законодатели могут изменить основной закон.

Стоит отметить, что Нигерия сегодня переживает сложный этап развития. Помимо внутренних проблем, связанных с активностью террористических группировок и протестных движений, африканская республика подвержена внешнему давлению со стороны мировых держав, таких как США.

Например, недавно аккаунт президента заблокировали в Twitter за то, что он осудил действия нигерийских сепаратистов в период гражданской войны 1967–1970 годов.