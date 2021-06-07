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07 июня 22:35
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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
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Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
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Старейшины Йоруба требуют снять главу Нигерии с должности и принять новую конституцию

Африка
Старейшины Йоруба требуют снять главу Нигерии с должности и принять новую конституцию
Global Look Press  /  © Michael Kappeler / dpa

Абуджа, 7 июня. Совет старейшин народа Йоруба в Нигерии призвал президента республики Мохаммада Бухари подать в отставку, а также потребовал от Национального собрания принять новую конституцию.

Представители этнической группы считают, что лидер страны потерпел неудачу в области реформирования экономики, безопасности жизни и имущества граждан.

«Если бы он был моим отцом, я бы попросил его уйти в отставку и отправиться домой отдыхать. Он уже не в состоянии руководить страной», — заявил член совета Кунле Оладжиде.

Инициатива Национального собрания внести поправки в действующую конституцию также не устроила старейшин Йоруба. Оладжиде, как и другие представители африканского народа, возмутился тому, что парламент численностью менее 500 человек имеет право решать вопрос об изменении основного закона страны, когда в Нигерии проживает более 200 миллионов жителей.

По его мнению, внесенные поправки способны наделить правительство еще большей властью, а местное самоуправление опять останется не у дел. В связи с этим совет старейшин потребовал принять новую конституцию, так как документ 1999 года уже устарел.

Однако председатель парламента раскритиковал данную просьбу и сказал, что это не отвечает интересам народа, подчеркнув, что только законодатели могут изменить основной закон.

Стоит отметить, что Нигерия сегодня переживает сложный этап развития. Помимо внутренних проблем, связанных с активностью террористических группировок и протестных движений, африканская республика подвержена внешнему давлению со стороны мировых держав, таких как США.

Например, недавно аккаунт президента заблокировали в Twitter за то, что он осудил действия нигерийских сепаратистов в период гражданской войны 19671970 годов.

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Все новости / Африка / Старейшины Йоруба требуют снять главу Нигерии с должности и принять новую конституцию
нигерия бухари
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