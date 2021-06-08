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08 июня 06:09
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новостей
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
06:01
Политика
Власти Канады прокомментировали ответные санкции России
06:00
Политика
Адвокат Трампа требовал от Украины расследовать вмешательство Киева в выборы США
06:00
Политика
Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
05:43
Общество
Почти треть россиян работали на высокооплачиваемой работе в пандемию
05:38
Общество
Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве
05:37
Шоу-бизнес
Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками
05:36
Общество
Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года
05:26
Происшествия
Скончался упавший с высоты электромонтажник в Петрозаводске
05:25
Экономика
Глава МЭР допустил аномально высокий рост ВВП России в мае
05:22
Общество
Главу Бурятии оштрафовали за разведенный костер во время отпуска в лесу
05:21
Происшествия
Три горняка находятся под завалом горной породы после обрушения шахты в КНР
05:21
Наука
Ученые оживили замерзших 24 тыс. лет назад коловраток
05:19
Происшествия
Женщина открыла огонь из-за цены маникюра в Техасе
05:18
Спорт
Болгары раскритиковали форму сборной Украины с изображением Крыма
05:16
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Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»

Политика
Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
Федеральное агентство новостей  / 

Американское государство уже давно говорит со всеми остальными свысока — но относятся к этому все по-разному. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Белый дом, комментируя грядущее европейское турне президента США Джозефа Байдена, заявил, что тот проведет его «с позиции силы» — даже несмотря на то, что оно включает в себя встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Соединенных Штатов также публично объявил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому, что намерен отстаивать на этой встрече суверенитет Киева.

«Говорить со всем миром «с позиции силы» — это принципиальная позиция США, кто бы ни находился у руля в Белом доме, — заметил Солонников. — Только вот относятся к такому подходу все по-разному. Европейский союз, например, отнюдь не против: там воспринимают Вашингтон как довлеющую над ними силу, поэтому с ЕС у Белого дома проблем особых нет. Члены Евросоюза знают, где расположен «центр мира», и кого они должны слушаться».

С Китаем, Ираном, Индией и Россией Соединенные Штаты общаются схожим образом — однако эта категория «собеседников», по словам политолога, ведет себя несколько иначе.

Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
Федеральное агентство новостей  / 

«В зависимости от ситуации они воспринимают подобное отношение с разной степенью отзывчивости, — подчеркнул эксперт. — Ну и, конечно же, нет никаких сомнений в том, что и на встрече с Путиным Байден будет пытаться доминировать, демонстрируя возможности своего государства. Посмотрим, что ответит на это Россия!».

Собеседник ФАН отметил, что, судя по тому, как «большая часть медиарынка РФ последние два дня заполнена информацией о том, как плохо у Москвы получилось дружить с Пекином и как неудачно был осуществлен «разворот на восток», президенту США действительно удастся общаться с позиции силы с российским коллегой».

«В России идет подготовка очередного «кидка» во внешней политике: теперь либералы собираются кинуть Китай и получить «печеньки» из рук «дяди Джо», — заметил Солонников. — Так что не сомневайтесь: в нашей стране есть силы, которые, как и политики Евросоюза, очень хотят лечь под «большую силу», исходящую из Вашингтона».

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Все новости / Политика / Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
путин россия сша ес байден
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