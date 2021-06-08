Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»

Американское государство уже давно говорит со всеми остальными свысока — но относятся к этому все по-разному. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Белый дом, комментируя грядущее европейское турне президента США Джозефа Байдена, заявил, что тот проведет его «с позиции силы» — даже несмотря на то, что оно включает в себя встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Соединенных Штатов также публично объявил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому, что намерен отстаивать на этой встрече суверенитет Киева.

«Говорить со всем миром «с позиции силы» — это принципиальная позиция США, кто бы ни находился у руля в Белом доме, — заметил Солонников. — Только вот относятся к такому подходу все по-разному. Европейский союз, например, отнюдь не против: там воспринимают Вашингтон как довлеющую над ними силу, поэтому с ЕС у Белого дома проблем особых нет. Члены Евросоюза знают, где расположен «центр мира», и кого они должны слушаться».

С Китаем, Ираном, Индией и Россией Соединенные Штаты общаются схожим образом — однако эта категория «собеседников», по словам политолога, ведет себя несколько иначе.

Федеральное агентство новостей /

«В зависимости от ситуации они воспринимают подобное отношение с разной степенью отзывчивости, — подчеркнул эксперт. — Ну и, конечно же, нет никаких сомнений в том, что и на встрече с Путиным Байден будет пытаться доминировать, демонстрируя возможности своего государства. Посмотрим, что ответит на это Россия!».

Собеседник ФАН отметил, что, судя по тому, как «большая часть медиарынка РФ последние два дня заполнена информацией о том, как плохо у Москвы получилось дружить с Пекином и как неудачно был осуществлен «разворот на восток», президенту США действительно удастся общаться с позиции силы с российским коллегой».