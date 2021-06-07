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08 июня 00:04
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новостей
00:00
Общество
Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
23:59
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено
23:52
Происшествия
Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга остановлено
23:38
Политика
Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы
23:37
Украина
Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
23:28
Общество
Чем ярче, тем лучше: освежаем образ с помощью скрытого окрашивания
23:25
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
23:24
Политика
Зеленский назвал «СП-2» проявлением шантажа глобального уровня
23:03
Политика
Доцент РУДН: отношения России и Китая не зависят от Запада
23:02
Политика
Межевич пояснил, почему киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
22:49
Происшествия
Мужчина из поселка в Алтайском крае лишился головы во время пьянки
22:37
Общество
День мебельщика в России: как отметят праздник в отрасли в 2021 году
22:35
Политика
Байден пообещал Зеленскому «максимальные» гарантии безопасности
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
Все новости

Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»

Украина
Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
facebook.com  /  Леонід Кравчук

Только человек с больным воображением может сравнить собственный народ с «раковой опухолью», а также предложить ее вырезать. К такому мнению в интервью ФАН пришел украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Донбасс — это «раковая опухоль» на теле Украины, заявил бывший президент страны и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросу урегулирования конфликта в регионе Леонид Кравчук. Политик вспомнил слова писателя Олеся Гончара, некогда назвавшего шахтерский регион злокачественным новообразованием, которое Украина должна вырезать, чтобы развиваться независимо.

«Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом», — сказал Кравчук.

По мнению политика, если бы киевские власти ранее имели представление об этих проблемах, они выбрали бы другую тактику поведения. Однако Кравчук считает, что Донбасс необходим стране, его важно интегрировать путем создания свободной экономической зоны и инвестиций в развитие региона.

Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
facebook.com/pressjfo.news  / Операция объединенных сил

Кравчук добавил, что проблема Донбасса будет вынесена на референдум, и, если жители Украины предпочтут оставить регион «в этой борьбе», решение будет правильным. Однако дальнейшая ситуация с Донбассом будет зависеть от формулировки вопроса, указал он.

«Он не должен быть сформулирован в лоб: «Вы хотите этих людей или не хотите?». Надо так деликатно сформулировать, чтобы не обидеть тех, кого мы хотим принять, и не оттолкнуть их», — подытожил Кравчук.

Бывший депутат Рады Владимир Олейник в интервью ФАН резко ответил Леониду Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью». По его словам, украинские политики не должны подобным образом говорить о жителях Донбасса, которых Киев до сих пор считает своими.

«Только человек с больным воображением может так говорить о собственном народе. Дико так называть людей. Кравчук сам сегодня является проблемой для украинского общества, поскольку обслуживает, как правило, действующих президентов. Он всегда с ними заигрывал и заискивал, а потом плевал им в спины, когда они уходили со своего поста. Кравчук как бывший председатель Верховного совета Украинской ССР ранее почему-то не говорил, что Донбасс — раковая опухоль. Я помню, когда он избирался в президенты Украины, то обращался к людям на русском языке, говорил, что Донбасс порожняк не гонит, что это тот регион, который наполняет бюджет страны и так далее. А что же произошло с ним теперь? Ничего. Просто кресло определяет точку зрения. Сейчас он находится при президенте Владимире Зеленском и американцах», — сказал собеседник ФАН.

Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
Федеральное агентство новостей  / Владимир Карпухин

Далее Владимир Олейник сообщил, что главная проблема действующего президента Украины заключается в том, что он окружил себя людьми, которые позволяют себе делать подобные заявления в адрес жителей Донецка и Луганска.

«Большая проблема заключается в том, что Зеленский окружил себя советниками, которые к добру страну не приведут. Дико слышать от Леонида Кравчука, который уже находится в возрасте и должен держать ответ перед всевышним, как он такое говорит о жителях Донбасса. Я бы никогда не сказал так о людях и собственном народе», — резюмировал Олейник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Украина закрыла границу с Крымом, оставив только две дороги для людей и машин.

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Все новости / Украина / Украинский политик резко ответил Кравчуку, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью»
донбасс украина зеленский олейник кравчук
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