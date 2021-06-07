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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Премьер-министр ДРК приехал в город Гома после извержения вулкана Ньирагонго

Африка
Премьер-министр ДРК приехал в город Гома после извержения вулкана Ньирагонго
wikipedia.org  /  Razdagger / CC BY-SA 3.0

Киншаса, 7 июня. Премьер-министр Демократической Республики Конго Сама Луконде Кьенге прибыл в столицу Северного Киву Гома, возле которой недавно произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго.

Чиновник приземлился в местном аэропорту и отправился в населенный пункт в сопровождении других министров, чтобы обсудить с городскими властями нынешнюю ситуацию. На встрече поднимались вопросы об оказании гуманитарной помощи населению пострадавших районов.

Извержение вулкана Ньирагонго началось 22 мая. Тогда раскаленная лава сошла до жилых кварталов ближайшего от него города — Гома. Власти ДРК начали срочную эвакуацию горожан. Примерно 400 000 из 600 000 жителей покинули столицу.

Магма и густой вулканический дым унесли жизни 32 человек, а еще пять жителей погибли в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас ученые стараются фиксировать малейшие изменения в структуре Ньирагонго, так как он может проснуться вновь и нанести урон для местного населения и экологии.

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Все новости / Африка / Премьер-министр ДРК приехал в город Гома после извержения вулкана Ньирагонго
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