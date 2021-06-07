Премьер-министр ДРК приехал в город Гома после извержения вулкана Ньирагонго

Киншаса, 7 июня. Премьер-министр Демократической Республики Конго Сама Луконде Кьенге прибыл в столицу Северного Киву Гома, возле которой недавно произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго.

Чиновник приземлился в местном аэропорту и отправился в населенный пункт в сопровождении других министров, чтобы обсудить с городскими властями нынешнюю ситуацию. На встрече поднимались вопросы об оказании гуманитарной помощи населению пострадавших районов.

Извержение вулкана Ньирагонго началось 22 мая. Тогда раскаленная лава сошла до жилых кварталов ближайшего от него города — Гома. Власти ДРК начали срочную эвакуацию горожан. Примерно 400 000 из 600 000 жителей покинули столицу.

Магма и густой вулканический дым унесли жизни 32 человек, а еще пять жителей погибли в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас ученые стараются фиксировать малейшие изменения в структуре Ньирагонго, так как он может проснуться вновь и нанести урон для местного населения и экологии.