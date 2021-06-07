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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
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Зеленский пообещал каждому ребенку Украины выплаты от разработки недр

Экономика
Зеленский пообещал каждому ребенку Украины выплаты от разработки недр
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 7 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем каждый украинский ребенок будет получать долю от разработки недр. Об этом сообщили журналисты "Экономической правды".

Владимир Зеленский выступил на форуме "Украина 30. Экология", в рамках которой заявил о начале полного аудита всех национальных недр, а также компаний-пользователей. По словам политика, в обозримом будущем каждый ребенок при рождении будут получать определенную долю от разработки недр. Он также напомнил, что последние годы добыча полезных ископаемых на Украине ассоциировалась исключительно с коррупцией и незаконной добычей. Однако в последнее время, заверил Зеленский, Киев стремится кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

В рамках своего выступления глава государства напомнил о том, что недавно были отменены все незаконно полученные разрешения на разработку недр и так называемых спящих лицензий. Теперь на Украине геологическая информация стала общедоступной, а разрешение на добычу нефти, газа и других полезных ископаемых можно приобрести на открытом аукционе.

Примечательно, что процент от разработки недр станет основанием для внедрения экономического паспорта украинца. Эти средства в дальнейшем можно будет использовать для оплаты обучения на территории страны.

Напомним, ранее экс-министр социальной политики Украины Павел Розенко назвал ложь фирменным стилем президента Владимира Зеленского.

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Все новости / Экономика / Зеленский пообещал каждому ребенку Украины выплаты от разработки недр
украина зеленский экономика политика общество разработка недр экономический паспорт
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