Зеленский пообещал каждому ребенку Украины выплаты от разработки недр

Киев, 7 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем каждый украинский ребенок будет получать долю от разработки недр. Об этом сообщили журналисты "Экономической правды".

Владимир Зеленский выступил на форуме "Украина 30. Экология", в рамках которой заявил о начале полного аудита всех национальных недр, а также компаний-пользователей. По словам политика, в обозримом будущем каждый ребенок при рождении будут получать определенную долю от разработки недр. Он также напомнил, что последние годы добыча полезных ископаемых на Украине ассоциировалась исключительно с коррупцией и незаконной добычей. Однако в последнее время, заверил Зеленский, Киев стремится кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

В рамках своего выступления глава государства напомнил о том, что недавно были отменены все незаконно полученные разрешения на разработку недр и так называемых спящих лицензий. Теперь на Украине геологическая информация стала общедоступной, а разрешение на добычу нефти, газа и других полезных ископаемых можно приобрести на открытом аукционе.

Примечательно, что процент от разработки недр станет основанием для внедрения экономического паспорта украинца. Эти средства в дальнейшем можно будет использовать для оплаты обучения на территории страны.

Напомним, ранее экс-министр социальной политики Украины Павел Розенко назвал ложь фирменным стилем президента Владимира Зеленского.