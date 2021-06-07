Настало долгожданное лето. С началом дачного сезона встает вопрос об обработке плодовых деревьев кустов, цветников и прочих растений на дачном участке. В нашем климате без этого, увы, не обойтись. Помимо вредителей, клумбам и грядкам угрожают сорняки: убирать все вручную едва ли возможно.

Кроме того, возобновляются и строительные работы на свежем воздухе. А значит, есть необходимость обрабатывать древесину антисептическими средствами и другими техническими растворами.

Для всех этих работ незаменимым помощником станет садовый опрыскиватель. Какой выбрать, на какие характеристики обратить внимание, рассмотрим в этой статье. А в конце вас традиционно ждет рейтинг лучших садовых опрыскивателей по версии ФАН.

Какие бывают опрыскиватели

Весь представленный ассортимент делится на механические, бензиновые и аккумуляторные.

• Бензиновые агрегаты могут быть жидкостными и воздушными. Они предназначены для обработки больших площадей, поэтому в случае с дачей, частным домом рассматривать их не будем.

• Аккумуляторный привод выбирают на замену ручному насосу, чтобы не тратить силы на накачку воздуха. Это существенно экономит не только силы, но и время.

• Механические или ручные — самая популярная категория. Подходят для работ на приусадебном участке, обработки плодовых деревьев, кустарников, теплиц и цветников. О них мы и поговорим более подробно.

Механические опрыскиватели в целом работают по единому принципу, но все-таки небольшая разница есть.

• Стандартные пульверизаторы: подходят для опрыскивания комнатных растений, горшков и подвесных кашпо на улице. Долго работать с ними не получится — устанет рука. Но для небольших работ они прекрасно подходят.

• Помповые опрыскиватели: работают как насос. Помпа встроена в крышку, с ее помощью накачивается воздух. Далее при нажатии на пусковой рычаг, воздух выталкивает жидкость.

• Рычажные опрыскиватели имеют рычаг, которые позволяет подкачивать давление, не снимая бак со спины. В некоторых моделях его можно установить, как справа, так и слева. Это делает работу удобной, независимо от того, правша вы или левша.

Поскольку в любом случае при работе агрегат нужно носить с собой, то стоит подумать, какой будет удобнее именно для вас:

• С ремнем не плече. В целом, удобно, но при полной загрузке и большом объеме бака плечевой ремень может давить на плечо.

• Ранцевый. В этом случае объем бака уже больше, но за счет того, что вес распределен работать достаточно комфортно. Сбоку есть рычаг, поэтому можно не прерываться и подкачивать, не снимая со спины.

• И последнее, самоходный, на колесиках. Преимущества тут очевидны: не нужно носить на себе, вы не ограничены в объеме бака. Надо только обратить внимание на длину шланга (он должен доставать до высоких деревьев) и рельеф участка (чтобы колеса проходили).

Объем бака

Выбирать опрыскиватель стоит исходя из объема работы. Какая площадь предполагается для обработки, что у вас растет: кустарники или деревья, как часто вы обрабатываете — все это подводит нас к вопросу об объеме бака.

• площадь 100 м2 (1 сотка) потребует до 10 л раствора;

• чтобы обработать грядки с овощами (томаты, огурцы, перец и др.) площадью до 10 м2 достаточно 1 литра раствора;

• одно небольшое дерево потребует 2 л раствора;

• на взрослое дерево уйдет 10-12 л;

• один кустарник требует около 1 л раствора.

pixabay.com / lumix2004

На что еще обратить внимание при выборе

• Длина трубки/шланга: выбирать исходя из особенностей вашего сада. Если вы в основном обрабатываете плодовые деревья, длинная трубка как раз для вас. А вот при обработке грядок в теплице, пользоваться такой неудобно. Для этих случаев предусмотрены телескопические трубки, длину которых вы можете регулировать сами.

• Материал корпуса. Агрегаты из тонкого пластика не рекомендуется надолго оставлять на солнце: они могут деформироваться. Бак из ABS-пластика более устойчив к перепадам температур и прослужит вам дольше.

• Возможность регулировать штуцер, чтобы выбрать струю, облако или веер.

Как еще можно использовать садовый опрыскиватель

Кроме собственно работ в саду и огороде, опрыскиватель пригодится вам, если нужно обработать, например, чердак от насекомых и грызунов. Незаменим он и на стройке: с помощью такого агрегата можно обрабатывать антисептиком древесину, осуществлять окраску поверхностей невязкими красителями. Наконец, помыть окна в доме или вымыть автомобиль.

pixabay.com / Paul Brennan

Немного о безопасности

Как любой инструмент, эксплуатация садового опрыскивателя требует соблюдения определенных правил. Все они перечислены в инструкции от производителя, обязательно ознакомьтесь с ней перед началом работы. Особенно важно не пренебрегать средствами индивидуальной защиты при работе с химикатами.

• Надевайте перчатки, респиратор или защитную маску, а также защитные очки/визор.

• Убедитесь, что в зоне работ нет других людей, животных и продуктов питания.

• Не принимайте пищу и не курите во время работы.

• Не заливайте в бак горячую жидкость, вязкие смеси.

• Промывайте все детали и соединения после каждого использования.

• Закончив работу, сбросьте давление вытянув предохранительный клапан.

• Обязательно тщательно мойте руки после работы с рабочими растворами и техническими жидкостями.

• Не храните остатки растворов в баке, а утилизируйте их правильно.

• Храните агрегат в сухом и чистом месте, недоступном для детей.

• Не используйте агрегат, если какие-то его детали неисправны.

Соблюдение всех инструкций сделает работу с распрыскивателем быстрой, несложной и безопасной.

Лучшие садовые опрыскиватели: рейтинг ФАН

Аккумуляторный опрыскиватель Умница ОЭ-10-Н

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Аккумуляторный опрыскиватель с ремнем через плечо. Объем бака 10 л. В комплекте идет телескопическая штанга, которая выдвигается на длину до 70 см. Кроме того, четыре насадки для разного типа распыления.

Средняя стоимость: 4 600 рублей.

Опрыскиватель «ЖУК» ОП-207 10 Л «Классик»

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Классический, его чаще всего выбирают для обработки садовых растений. Объем 10 л. Способ транспортировки: ремень через плечо. Функциональная штанга до 90 см длиной. Есть возможность регулировать распыление.

Средняя стоимость: 1 176 рублей.

Аккумуляторный опрыскиватель PATRIOT PT-16AC

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель, бак объемом 16 л. Максимальная дальность распыления — четыре метра. Аккумулятор у этой модели работает тихо и хорошо держит заряд. В комплекте четыре насадки для оптимального распыления.

Средняя стоимость: 4 400 рублей.

Опрыскиватель GARDENA Comfort 867-20 3 л

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Небольшого размера, легкий и компактный — подойдет для обработки небольших площадей, кустарников и невысоких деревьев. Объем бака 3 л. Пригоден для опрыскивания химикатами.

Средняя стоимость: 3 990 рублей.

Аккумуляторный опрыскиватель CHAMPION SA12

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель, объемом 12 л. Компактный и удобный. Максимальная длина шланга до 1.2 м.

Средняя стоимость: 4 200 рублей.

Опрыскиватель MAROLEX Profession 12

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Отличный вариант в категории «цена/качество». Помповый опрыскиватель объемом 11 л. Мягкая накладка на ремне через плечо облегчает работу. В комплекте идут дополнительные уплотнительные кольца, фильтр и смазка. Вес агрегата всего 2.1 кг. Пригоден для опрыскивания химикатами.

Средняя стоимость: 3 190 рублей.

Аккумуляторный опрыскиватель Park 006442

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Небольшого объема аккумуляторный опрыскиватель. Компактный и удобный в эксплуатации. Заряжается быстро и хорошо держит заряд. Хороший напор и качественное рассеивание.

Средняя стоимость: 2 900 рублей.

Опрыскиватель PALISAD 64740 5 л

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Бюджетный вариант, который подойдет для обработки небольших площадей. Объем бака 5 л, распыление регулируется. Способ транспортировки — ремень через плечо. Пригоден для химикатов.

Средняя стоимость: 1 040 рублей.

Опрыскиватель Kwazar Orion Super

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Надежный и компактный агрегат. Удобен и прост в использовании. Подойдет для обработки растений на открытом грунте и в теплице. Для удобства переноски есть мягкая подкладка на плечевом ремне. Объем 6 л. Длина трубки регулируется до 1.2 м. Также оборудован опорой для ног, что очень удобно при накачивании.

Средняя стоимость: 4 400 рублей.