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07 июня 22:34
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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым

Шоу-бизнес
Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 7 июня. Директор известного певца Давида Манукяна Анна Маковская откровенно рассказала, почему с артистом стал тесно сотрудничать король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров.

После скандального расставания Манукяна с певицей Ольгой Бузовой ему стали активно приписывать романы со всеми женщинами вокруг. В список попала даже его директор. Спустя время она выступила с официальным заявлением, в котором постаралась разъяснить невозможность домыслов.

Маковская назвала Манукяна, известного под сценическим именем Дава, ответственным и работоспособным человеком, который может полностью погружаться в проект, и это является его главным секретом. Именно благодаря его профессиональным качествам им и заинтересовался Киркоров, уверена специалист.

«Он трудолюбивый и креативный. Вы только через постель, что и приписываете остальным», — слова Маковской приводит издание «Дни.ру».

Директор артиста отметила, что если бы ему не были присущи все эти качества, то известный российский шоумен не стал бы планировать дальнейшее сотрудничество.

Последние месяцы молодой блогер действительно очень много времени проводит в компании мэтра отечественного шоу-бизнеса. Артисты даже вместе «засветились» на ковровой дорожке премии Муз-ТВ. После фееричного появления Киркоров опубликовал трогательный пост на своей странице в Instagram, в котором рассказал о любви и счастье. Поклонники Манукяна предположили, что артистов связывает куда большее, чем просто дружба и музыка.

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Все новости / Шоу-бизнес / Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
киркоров манукян дава маковская
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