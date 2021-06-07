Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым

Москва, 7 июня. Директор известного певца Давида Манукяна Анна Маковская откровенно рассказала, почему с артистом стал тесно сотрудничать король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров.

После скандального расставания Манукяна с певицей Ольгой Бузовой ему стали активно приписывать романы со всеми женщинами вокруг. В список попала даже его директор. Спустя время она выступила с официальным заявлением, в котором постаралась разъяснить невозможность домыслов.

Маковская назвала Манукяна, известного под сценическим именем Дава, ответственным и работоспособным человеком, который может полностью погружаться в проект, и это является его главным секретом. Именно благодаря его профессиональным качествам им и заинтересовался Киркоров, уверена специалист.

«Он трудолюбивый и креативный. Вы только через постель, что и приписываете остальным», — слова Маковской приводит издание «Дни.ру».

Директор артиста отметила, что если бы ему не были присущи все эти качества, то известный российский шоумен не стал бы планировать дальнейшее сотрудничество.

Последние месяцы молодой блогер действительно очень много времени проводит в компании мэтра отечественного шоу-бизнеса. Артисты даже вместе «засветились» на ковровой дорожке премии Муз-ТВ. После фееричного появления Киркоров опубликовал трогательный пост на своей странице в Instagram, в котором рассказал о любви и счастье. Поклонники Манукяна предположили, что артистов связывает куда большее, чем просто дружба и музыка.