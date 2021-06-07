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22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев

Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 июня. Парламентарий Геннадия Онищенко высказал оригинальную идею по оптимизации процесса организации «вакцинного туризма» в РФ.

Заявление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2021 о запуске в стране программы «вакцинного туризма» имело большой резонанс. Так, в интервью сетевому изданию «Sobesednik.ru» депутата Госдумы РФ Геннадий Онищенко, указал на оригинальный способ оптимизации подобного вида туризма, который в итоге приведет к тройной выгоде для российской стороны.

Политик отметил, что между первой и второй прививками российской вакцины «Спутник V» должен пройти 21 день. Вместо того чтобы иностранцы дважды въезжали и выезжали из страны, для них можно организовать специальные программы.

«Надо предложить кейс: три недели они будут путешествовать где-то здесь, например, по Золотому кольцу», — заявил Онищенко.

При этом он назвал цену, которую заплатят иностранцы за подобный тур. Она «может варьироваться, по разным оценкам, от 700 до 2 500 долларов». Политик указал на то, что по итогам реализации подобного проекта очевидна выгода для развития традиционного сектора отечественной туриндустрии. Однако есть и третий фактор, выгодный для России на фоне целенаправленного распространения в мире антироссийских настроений.

«Это еще и будет представлять нашу страну в хорошем свете», — резюмировал Онищенко, указывая на имиджевые выгоды для РФ.

Ранее Онищенко объяснил причину задержки принятия решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V».

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Все новости / Политика / Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
онищенко рф вакцина туризм
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