Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев

Москва, 7 июня. Парламентарий Геннадия Онищенко высказал оригинальную идею по оптимизации процесса организации «вакцинного туризма» в РФ.

Заявление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2021 о запуске в стране программы «вакцинного туризма» имело большой резонанс. Так, в интервью сетевому изданию «Sobesednik.ru» депутата Госдумы РФ Геннадий Онищенко, указал на оригинальный способ оптимизации подобного вида туризма, который в итоге приведет к тройной выгоде для российской стороны.

Политик отметил, что между первой и второй прививками российской вакцины «Спутник V» должен пройти 21 день. Вместо того чтобы иностранцы дважды въезжали и выезжали из страны, для них можно организовать специальные программы.

«Надо предложить кейс: три недели они будут путешествовать где-то здесь, например, по Золотому кольцу», — заявил Онищенко.

При этом он назвал цену, которую заплатят иностранцы за подобный тур. Она «может варьироваться, по разным оценкам, от 700 до 2 500 долларов». Политик указал на то, что по итогам реализации подобного проекта очевидна выгода для развития традиционного сектора отечественной туриндустрии. Однако есть и третий фактор, выгодный для России на фоне целенаправленного распространения в мире антироссийских настроений.

«Это еще и будет представлять нашу страну в хорошем свете», — резюмировал Онищенко, указывая на имиджевые выгоды для РФ.

Ранее Онищенко объяснил причину задержки принятия решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V».